Absurdy drogowe. Motoryzacyjny absurd na skrzyżowaniu w Krakowie (video)

BMW serii 3, Audi A4 i Mercedes klasy C windują poziom pożądania polskich kierowców na wysoki poziom. To jedne z najczęściej wyszukiwanych w ogłoszeniach używanych aut...

Używana Toyota Yaris III (od 2011 r.). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Wkrótce do salonów sprzedaży trafi czwarta generacja miejskiego bestsellera Toyoty. Dla osób szukających w miarę młodego, miejskiego auta to dobry moment, by...