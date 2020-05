Akcja serwisowa. Uwaga na usterki w popularnych autach

Kłopoty w Seatach

Volkswagen powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki SEAT, modele: Leon (5F) i Ateca (KH7) z roku modelowego 2018, wyprodukowanych od 10.04 do 25.06.2018 r. w Hiszpanii, może nie zostać zasygnalizowana awaria przednich kierunkowskazów. W tej sytuacji kierowca nie ma świadomości braku sygnalizacji wykonywanych manewrów, co zwiększa ryzyko kolizji. Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 5 296 pojazdów.



Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą listownie zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi, w celu aktualizacji oprogramowania sterownika instalacji elektrycznej samochodu.

Natomiast w modelu Alhambra z roku modelowego 2015 (710*) i 2016 (711*), wyprodukowanych od 16.01 do 10.12.2015 r., może dojść do awarii kondensatora sterownika poduszek bezpieczeństwa i w konsekwencji nieoczekiwanego uruchomienia poduszek i napinaczy pasów bezpieczeństwa, co może skutkować wypadkiem. Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 297 pojazdów. właściciele objętych kampanią samochodów będą listownie zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi, w celu aktualizacji oprogramowania sterownika poduszek bezpieczeństwa.

Skoda do serwisu

W samochodach marki Skoda Superb (typ: 3T), wyprodukowanych w Czechach między styczniem a sierpniem 2015 r., może dojść do awarii kondensatora sterownika poduszek bezpieczeństwa i w konsekwencji nieoczekiwanego uruchomienia poduszek i napinaczy pasów bezpieczeństwa, co może skutkować wypadkiem. Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 59 pojazdów. właściciele objętych kampanią samochodów będą listownie zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi, w celu aktualizacji oprogramowania sterownika poduszek bezpieczeństwa.

Zobacz także: Prawo jazdy. Czy można zobaczyć nagranie z przebiegu egzaminu?

Akcja serwisowa Toyoty

W samochodach marki Toyota RAV4, wyprodukowanych w Japonii od 25.09 do 25.10.2019 r., na fragmentach powierzchni blachy, która została użyta do produkcji dolnych wahaczy mogą występować pęknięcia. Jeśli pojazd z tak wyprodukowanym wahaczem (lub wahaczami) jest użytkowany w sposób, w którym często występuje gwałtowne przyspieszanie i hamowanie, to istnieje prawdopodobieństwo, że powstałe wcześniej pęknięcia mogą pogłębić się i spowodować odłączenie przedniego koła, co może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem i wypadku.

Kampanią naprawczą objętych jest w Polsce 665 samochodów. Właściciele objętych kampanią samochodów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi, w celu wymiany przednich dolnych wahaczy po obu stronach pojazdu.

Peugeot - problem z nadkolami

W samochodach marki Peugeot 208 nakładki nadkoli przednich kół mogły zostać niewłaściwie zamocowane, co może spowodować ich oderwanie się, zwiększając ryzyko wypadku.



Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 74 pojazdy. Przedsiębiorca powiadomił właścicieli samochodów objętych akcją o konieczności zgłoszenia się do autoryzowanych serwisów w celu zamontowania dodatkowych mocowań nakładek nadkoli przednich kół.

Zobacz także: SUV-y Škody. Kodiaq, Karoq i Kamiq. Trojaczki w komplecie