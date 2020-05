Aktywna piana do mycia samochodów: jak jej używać w domowych warunkach?

Co to jest i jak działa aktywna piana do mycia samochodu?

Aktywną pianę uznaje się za skuteczny środek do bezdotykowego czyszczenia pojazdów. Dzięki niej możemy dokładnie umyć samochód bez używania gąbek, pędzli czy szczotek. Magia aktywnej piany polega na prostocie jej aplikacji. Wystarczy nią pokryć pojazd, a następnie go spłukać, aby usunąć z niego zanieczyszczenia. Tę bezkontaktową metodę czyszczenia można zastosować w warunkach domowych, w profesjonalnym myciu samochodów w myjniach, czy też do oczyszczania ciężarówek, przyczep, sprzętu rolniczego, a nawet łodzi i cystern.

Co oferuje aktywna piana i dlaczego tak często się ją wykorzystuje?

Aktywna piana to środek zawierający konkretne substancje aktywne działające na zabrudzenia i usuwające je. Produktem o wszechstronnym zastosowaniu możemy bezpiecznie umyć karoserię, podwozie, koła ale też elementy chromowane czy plastikowe.

Dlaczego tę „magiczną” pianę wykorzystuje się obecnie tak często?

Jednym z powodów jej popularności jest to, że produkt działa od razu, dokładnie eliminując brud. Dodatkowo piana chroni również karoserię. Po umyciu lakier samochodu, dzięki zabezpieczeniu powierzchni staje się bardziej odporny na zanieczyszczenia i promieniowanie UV, co za tym idzie trudniej go uszkodzić. Jednocześnie piana w żaden sposób nie wpływa negatywnie na karoserię, nie powoduje jej odbarwiania czy matowienia.

Mycie samochodu aktywną pianą, czego potrzebujemy?

Aktywna piana do mycia samochodów znana jest z myjni bezdotykowych. To właśnie w takiej myjni umyjemy nasz pojazd, nie używając do tego żadnych szczotek i gąbek. Czy w warunkach domowych też możemy myć nasz samochód taką pianą? Jeśli tak, to co będzie nam do tego potrzebne? Naszą domową myjnię wyposażamy w myjkę wysokociśnieniową Kärcher z dyszą do aktywnej piany, nazywaną potocznie pianownicą. Będziemy potrzebowali również specjalnego preparatu do czyszczenia.

Nawet tak proste i kompaktowe urządzenie jak Kärcher K 2 Full Control Car do mycia małych samochodów, rowerów czy motocykli sprosta zadaniu. Ten wysokociśnieniowy sprzęt wyposażono w zestaw do czyszczenia pojazdów, czyli dyszę pianową oraz szampon samochodowy.

Myjka wysokociśnieniowa K 5 Full Control Car & Home z dedykowanym zestawem do mycia samochodu to urządzenie, którym domyjemy każde nawet bardzo uporczywe zabrudzenie. Posiada trwały silnik chłodzony zimną wodą, co pozwala na długą pracę sprzętu. Dzięki stosowaniu aktywnej piany zapobiegamy uszkadzaniu wrażliwych powierzchni. Chronimy lakier przed zarysowaniami, a jednocześnie skutecznie pozbywamy się zabrudzeń. Dostępne są 3 poziomy ciśnienia spryskującego, które dobieramy w zależności od tego, jak bardzo zabrudzony jest nasz pojazd.

Skoro mamy już myjkę wysokociśnieniową i lancę do wytwarzania i nakładania silnej piany, potrzebujemy jeszcze środka czyszczącego. Ultra Piana Kärcher to preparat o wszechstronnym zastosowaniu szybko rozpuszczający brud i ułatwiający jego usunięcie z motocykli, samochodów, przyczep czy łodzi.

Jak myć samochód bezdotykowo aktywną pianą? Instrukcja krok po kroku

Regularne mycie samochodu jest potrzebne nie tylko po to, żeby pojazd ładnie się prezentował. Zalegający na aucie brud powoduje, że karoseria się uszkadza, może się odbarwić. Czyszczenie samochodu to zatem czynność, którą wykonujemy przynajmniej raz na 2 tygodnie (wszystko zależy też od tego, jak często korzystamy z pojazdu, czy stoi w garażu, czy na zewnątrz), żeby jak najdłużej cieszyć się nienagannym wyglądem lakieru.

Mycie samochodu aktywną pianą to szybki sposób na pozbycie się zabrudzeń. Używając urządzenia wysokociśnieniowego, podczas czyszczenia samochodu możemy się świetnie bawić. Już po kilku minutach auto lśni czystością, a my mamy więcej czasu na przyjemności. Nie musieliśmy jechać do myjni i czekać w kolejce.

Jak myć samochód bezdotykowo aktywną pianą?

Zaczynamy od włączenia urządzenia, oraz przygotowania roztworu piany aktywnej wlewając go do lancy pianowej. Jeśli korzystamy z lancy Kärcher FJ 10, wystarczy, że dyszę wraz ze środkiem przymocujemy do końcówki myjki wysokociśnieniowej (nie musimy przelewać środka do innego pojemnika). Po raz kolejny możemy ustawić odpowiadające nam ciśnienie i wyregulować intensywność podawania piany.

Cały pojazd dokładnie pokrywamy aktywną pianą. Zwracamy uwagę, żeby pokryć środkiem wszystkie elementy samochodu, również koła, felgi czy szyby. Zaczynamy aplikację od kół przez progi idąc do góry po sam dach wykonując systematyczne liniowe ruchy. Nie musimy się przy tym obawiać, że cokolwiek uszkodzimy. Podczas całego mycia nie dotykamy pojazdu. Pianę aktywną nakładamy na suchy, nie nagrzany słońcem pojazd. Nakładanie piany aktywnej na zwilżoną karoserię spowoduje jej szybie spłynięcie.

Po pokryciu całego pojazdu aktywną pianą i odczekaniu paru minut aby środek zadziałał (gołym okiem widać jak brud wraz z pianą spływa z samochodu) . Następnie odkręcamy dyszę z preparatem i przypinamy lancę wysokociśnieniową do pistoletu spryskującego. Regulujemy intensywność podawanej wody i dokładnie spłukujemy całą pianę znajdującą się na pojeździe. Na zakończenie możemy osuszyć samochód, przecierając go ręcznikiem specjalnym ręcznikiem, z mikrofibry. Dzięki temu na pojeździe nie powstaną zacieki, a nasze auto będzie lśniło czystością.

Aktywna piana: jaką wybrać?

Jaka aktywna piana będzie najlepsza do czyszczenia naszego pojazdu? Przede wszystkim powinien być do produkt przeznaczony do usuwania zabrudzeń z karoserii, taki jak np. Kärcher Ultra Piana. W swoim składzie preparat zawiera anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne, środki konserwujące oraz kompozycje zapachowe. Znajdujące się w detergencie środki powierzchniowo czynne podlegają biodegradacji zgodnie z wyznaczonymi normami UE, a produkt nie zawiera związanych organicznie fluorowców (jest wolny od AOX i organicznych czynników kompleksujących).

Aktywna piana ma za zadanie w krótkim czasie rozpuścić zabrudzenia i dodatkowo zadziałać ochronnie na karoserię. Jeśli myjemy samochód bezdotykowo w warunkach domowych, wybieramy preparaty dedykowane do czyszczenia lakieru. Używając ich mamy pewność, że nie uszkodzimy karoserii, a brud zostanie skutecznie usunięty.

Nie każda aktywna piana zadziała w taki sam sposób i warto mieć to na uwadze, kupując środek czyszczący. W sklepach znajdziemy między innymi pianę do mycia wstępnego, która usuwa tylko powierzchowne zanieczyszczenia. Zawiera zazwyczaj mniej składników aktywnych niż produkt przeznaczony do gruntownego doczyszczania. Możemy ją zastosować po spłukaniu z samochodu kurzu czy błota i dopiero po niej nałożyć pianę do ciężkich zabrudzeń. Taki specjalny preparat posłuży nam do kompleksowego wyczyszczenia pojazdu bez względu na rodzaj zalegającego na nim brudu. Czy będzie to błoto, tłuszcz, czy piasek, taka aktywna piana na pewno poradzi sobie z każdym rodzajem brudu. Preparat nadaje się więc do oczyszczania przyczep, maszyn budowlanych i kontenerów.

W domowych warunkach raczej nie będziemy doczyszczać ciężarówek, ale warto wspomnieć i o pianie przeznaczonej do tego typu pojazdów. Preparat o bardzo intensywnym działaniu doskonale radzi sobie z usuwaniem żywic, smoły i fragmentów asfaltu.

Jeśli chcemy kompleksowo zadbać o wygląd naszego pojazdu, użyjmy aktywnej piany z woskiem. Po umyciu samochodu nie będziemy musieli dodatkowo nakładać na karoserię żadnych preparatów ochronnych. Piana nie tylko zmyje brud, ale utworzy na lakierze specjalny film chroniący go przed szybkim osadzaniem się zanieczyszczeń. Dzięki woskowi auto będzie lśniło i wyglądało jeszcze czyściej niż po użyciu aktywnej piany bez wosku.

Jeśli zastanawiamy się, czy aktywna piana może szkodzić karoserii ze względu na zawartość silnych składników czyszczących, możemy być o to spokojni. Nawet jeśli dochodzi do mikrouszkodzeń (a podczas mycia zawsze się to dzieje), są to znacznie mniejsze uszkodzenia niż te powstające podczas mycia samochodu szczotkami lub w myjni automatycznej. Wystarczy regularnie odwiedzać myjnię automatyczną, a na lakierze pojawiają się lekkie zarysowania. Takich „skutków ubocznych” nie zaobserwujemy, myjąc samochód aktywną pianą.

Myjka wysokociśnieniowa z dyszą do aktywnej piany: jaką wybrać?

Najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, do czego będzie służyła nam myjka wysokociśnieniowa. Prawdopodobnie nie kupimy jej tylko do mycia samochodu, ale też do czyszczenia innych powierzchni. Zależy nam na dużej wydajności urządzenia, czy wystarczy nam tylko mały sprzęt? Do mycia aut najlepiej sprawdzają się maszyny wysokociśnieniowe z możliwością regulacji ciśnienia i mocnym silnikiem chłodzonym wodą. Warto, żeby na sprzęcie można było zamontować wymienną dyszę do nakładania aktywnej piany. Urządzenie będzie tym wygodniejsze i wydajniejsze, jeśli możemy myć nim samochód nie tylko za pomocą aktywnej piany i dyszy. Wybrane modele Kärcher wyposażono również w specjalne akcesorium T-racer do czyszczenia dużych i płaskich powierzchni takich jak podjazd, kostkę brukową czy elewację.

Wybierając przydomową myjnię, sprawdźmy też, czy sprzęt wyposażono w długi wąż doprowadzający (nie chcemy przecież w trakcie mycia przenosić sprzętu) i czy wydajność urządzenia będzie wystarczająca do naszych potrzeb. Myjka Kärcher K 5 Full Control Car&Home podaje maksymalnie 500 l wody na godzinę z maksymalnym ciśnieniem wynoszącym 145 barów, co pozwala na dokładne i szybkie czyszczenie pojazdów.

Urządzenia wysokociśnieniowe doskonale nadają się do mycia samochodów, ale też poradzą sobie i z innymi przydomowymi zabrudzeniami. Myjką możemy czyścić taras, myć drzwi garażowe, rowery, schody i teren wokół domu. To maszyna do zadań specjalnych, która pomoże nam z łatwością zadbać o czystość naszych domowych pojazdów i sprzętów, a także o porządek w ogrodzie i przy domu.