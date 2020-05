Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm. Ile kosztują? Cena zaskoczyła nabywców?

Skrót GTA oznacza Gran Turismo Alleggerita i powstał w 1965 roku wraz z Giulią Sprint GTA, specjalną wersją pochodzącą od wersji Sprint GT, zaprojektowaną jako samochód sportowy i zaprezentowaną podczas targów motoryzacyjnych w Amsterdamie. Nadwozie Giulii Sprint GT zostało zastąpione identycznym aluminiowym nadwoziem, o łącznej masie 745 kg, w porównaniu do 950 kg w zwykłej wersji.

Druga modyfikacja dotyczyła silnika z dwoma wałkami o pojemności 1570 cm3, który w wersji cywilnej, z podwójnym zapłonem, osiągał imponującą moc 115 KM. Technicy z Autodelty, oficjalnego zespołu wyścigowego Alfy Romeo, wybrali go jako wzorcowy silnik w kategorii Turismo i wycisnęli z niego 170 KM. Sukces w zawodach był natychmiastowy.

Od tamtego czasu GTA weszła do zbiorowej wyobraźni, jako niekwestionowana sportowa ikona Alfy Romeo, a skrót GTA stał się tak popularny, że publiczność wkrótce zaczęła kojarzyć go ze wszystkimi sportowymi samochodami Alfa Romeo.

Alfa Romeo GTA. Specjalne wyposażenie techniczne

W przypadku Giulii GTA, inżynierowie Alfy Romeo pracowali nad poprawą aerodynamiki i właściwości jezdnych, ale przede wszystkim nad redukcją masy. Aktywna aerodynamika została specjalnie zaprojektowana w celu zwiększenia siły docisku. Rozwiązania te zawierają wiedzę techniczną, która pochodzi bezpośrednio z Formuły 1, dzięki ścisłej współpracy z Sauber Engineering i zastosowaniu Sauber Aerokit.

Tę samą funkcję pełnią spoilery progowe, specjalny spojler tylny i aerodynamiczny wysuwany spoiler przedni (aerosplitter). Nowy jest także centralny układ wydechowy Akrapovič wykonany z tytanu i zintegrowany z tylnym dyfuzorem z włókna węglowego oraz 20-calowe felgi aluminiowe ze śrubą centralną, po raz pierwszy oferowane w limuzynie.

Poprawiono właściwości jezdne podczas jazdy z dużą prędkością, zwiększając o 50 mm rozstaw kół przednich i tylnych oraz opracowując nowy zestaw sprężyn, amortyzatorów i tulei do układu zawieszenia. Aerodynamiczny przód został dodatkowo podkreślony, dzięki zastosowaniu powiększonego spoilera przedniego i tylnego skrzydła wykonanego z włókna węglowego, zapewniających idealne zrównoważenie obciążenia przy dużych prędkościach.

Alfa Romeo Giulia GTA. Kabina w dwóch wersjach

Wnętrze samochodu wyróżnia się nowymi detalami, jak wykończenia z Alcantary deski rozdzielczej, paneli drzwi, schowka, słupków bocznych i pasa środkowego foteli. Alcantarę jeszcze szerzej wykorzystano w wersji GTAm, w której dzięki usunięciu tylnego siedzenia, powstała specjalna wnęka cała pokryta Alcantarą, w której znajdują się specjalne uchwyty do przewożenia kasków i gaśnicy. Nowe matowe akcenty z włókna węglowego nadają wnętrzu elegancji i podkreślają jego doskonałość techniczną.

W nowej GTAm kabina różni się nieznacznie, ma bowiem pałąk, nie ma paneli drzwi i foteli tylnych, a zamiast tradycyjnego uchwytu do otwierania drzwi, zamontowano paski, co jest kolejnym nawiązaniem do świata wyścigów.

Giulia GTAm oferuje konfigurację dwumiejscową, z homologacją dopuszczającą do ruchu, z powiększonym wysuwanym aerosplitterem przednim i skrzydłem tylnym z włókna węglowego, stanowiącymi najwyższy wyraz sportowego charakteru modelu. Wersja GTA, przy tej samej mocy, oferuje cztery miejsca, bez pałąka z tyłu; spoiler tylny i przedni aerodynamiczny do użytku codziennego oraz takie same panele drzwi, fotele i okna jak Giulia Quadrifoglio.

Alfa Romeo Giulia GTA. Mocny silnik i lekkie materiały

Silnik Alfa Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo, wykonany w całości z aluminium, w standardowej konfiguracji ma moc 510 KM, a w Giulii GTA 540 KM. Jednakże sama moc nie wystarczy dla zapewnienia sportowych osiągów. Masę GTA udało się zmniejszyć o 100 kg, dzięki zastosowaniu ultralekkich materiałów, jak włókno węglowe, z którego wykonano wał napędowy, maskę silnika i dach, zderzak przedni, nadkola przednie i elementy nadkoli tylnych oraz konstrukcję sportowych foteli z sześciopunktowymi pasami bezpieczeństwa Sabelt.

Kolejnym lekkim materiałem jest aluminium, z którego zbudowany został silnik, zawieszenie, drzwi. W oknach bocznych i tylnych w celu dodatkowego zmniejszenia masy zastosowano Lexan – żywicę poliwęglanową szeroko stosowaną w świecie sportów motorowych.

W wyniku tych zabiegów uzyskano masę własną równą 1520 kg, co w połączeniu z mocą zwiększoną do 540 KM, zapewnia doskonały stosunek masy do mocy, wynoszący 2,82 kg/KM. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa zaledwie 3,6 sekundy.

Alfa Romeo Giulia GTA i jej ekstremalna wersja, Giulia GTAm, zostaną wyprodukowane w limitowanej liczbie 500 sztuk. Każdy samochód będzie posiadał tabliczkę z numerem i specjalny certyfikat, stając się autentycznym kolekcjonerskim przedmiotem, podobnie jak jego prekursor z 1965 roku.

Właściciel nowego samochodu otrzyma również spersonalizowany zestaw powitalny, zawierający kask Bell w kolorze nadwozia GTA, zestaw odzieży rajdowej Alpinestars (kombinezon, rękawce i buty) oraz spersonalizowany pokrowiec na samochód Goodwool. Ponadto nabywca Giulii GTA ma zapewniony kurs bezpiecznej jazdy przygotowany przez Alfa Romeo Driving Academy.

Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm. Ile kosztują?

Odmiana GTA, kosztuje przynajmniej 176 500 euro (ok. 815 tys. zł). O blisko 5 tys. euro (ok. 22 tys. zł) więcej będzie trzeba zapłacić za ostrzejszą i jeszcze lżejszą wersję GTAm. To ponad dwukrotnie więcej od niemieckich konkurentów: Audi RS 5 i Mercedesa-AMG C 63 S.

