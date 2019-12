Alfa Romeo Stelvio i Giulia. Wolność wyboru, frajda z jazdy…

Nowy, konkurencyjny produkt finansowy FCA Poland i FCA Leasing Polska - „Leasing Wolność Wyboru" wyróżnia się spośród innych podobnych rozwiązań finansowych dużą elastycznością i atrakcyjnymi, niskimi miesięcznymi ratami leasingowymi. Jest on adresowany głównie do małych firm i przedsiębiorców.

Ta nowa oferta bazuje na leasingu operacyjnym, z wysoką wartością odkupu oraz - dzięki dofinansowaniu ze strony FCA Poland - naprawdę niskimi comiesięcznymi ratami.

„Leasing Wolność Wyboru" to niezwykle elastyczny produkt finansowy, który pozwala przedsiębiorcy samodzielnie zdecydować o wysokości wpłaty własnej, okresie umowy i zakładanym przebiegu kilometrów. Klient ma możliwość spłaty rzeczywistej utraty wartości auta podczas jego użytkowania, a nie całej wartości samochodu, jak ma to miejsce w większości produktów finansowych.

Z tego względu jest to też idealne rozwiązanie dla firm zainteresowanych zakupem droższego samochodu. Dzięki wysokiej wartości końcowej Klient płaci czynsze leasingowe na podobnym poziomie, jak w przypadku zakupu tańszego auta w tradycyjnym leasingu ze standardową wartością końcową. Zastosowana wysoka wartość wykupu i dofinansowanie ze strony FCA Poland sprawiają, że w „Leasingu Wolnego Wyboru" Klient otrzymuje najniższą możliwą ratę miesięczną spośród wszystkich produktów oferowanych przez FCA Leasing Polska.

Do najważniejszych korzyści „Leasing Wolność Wyboru" należy:

• niska miesięczna rata leasingowa;

• możliwość wyboru okresu umowy, zakładanego przebiegu kilometrów oraz wysokości wpłaty własnej;

• brak konieczności wykupu pojazdu po zakończeniu umowy (gwarancja wykupu pojazdu przez dealera);

• klient ponosi wyłącznie koszt utraty wartości auta;

• jednocześnie zachowane są korzyści podatkowe korzystającego wynikające z umowy leasingu.

Parametry produktu „Leasing Wolność Wyboru":

• nowe samochody wszystkich marek grupy: Abarth, Alfa Romeo, Fiat i Jeep z 2019 roku produkcji;

• okres leasingu: 24, 35, 36, 47 lub 48 miesięcy;

• wpłata własna: od 0 do 30 %.

• możliwość finansowania ubezpieczeń GAP, Bezpieczny Leasing, ubezpieczeń komunikacyjnych, przedłużonych gwarancji oraz produktów Mopar;

• stawka za przebieg powyżej limitu kilometrów uzależniona od modelu samochodu.

„Leasing Wolność Wyboru" to nie tylko bardzo atrakcyjne raty miesięczne, ale też stały dostęp do nowych modeli samochodów i brak problemów z dalszą odsprzedażą używanego pojazdu. Klient po okresie finansowania może zdecydować się na zwrot samochodu do dealera i nabyć kolejne auto pozostające na gwarancji producenta.

Alfa Romeo Giulia:

oferta: „Leasing Wolność Wyboru” dla firm

koszt: 1 584 zł netto/mies.

parametry: wpłata własna 10%;

- okres leasingu 36 miesięcy;

- roczny przebieg 20 000 km.

· mocne i dynamiczne silniki

o moc od 160 KM do 510 KM

o przyspieszenie 3.9 s/100 km

· automatyczna 8-stopniowa skrzynia biegów

· światła przednie i tylne w technologii LED

· systemy bezpieczeństwa:

o LDW - asystent pasa ruchu;

o FCW - system ostrzegania o kolizji czołowej z czujnikiem wykrywania pieszych;

o AEB - autonomiczny awaryjny system hamowania;

o BSM - monitoring martwego pola.

· optymalny rozkład masy 50/50;

· 8,8” ekran Uconnect z CarPlay i Android Auto™;

· napęd na tylną oś lub 4x4;

· system Alfa DNA;

· sportowy design;

· rekord na torze Nurburgring;

· ergonomiczne i proste wnętrze;

· sprotowe doznania podczas jazdy

Alfa Romeo Stelvio:

oferta: „Leasing Wolność Wyboru” dla firm

koszt: 1 760 zł netto/mies.

parametry: wpłata własna 10%;

- okres leasingu 36 miesięcy;

- roczny przebieg 20 000 km.

· mocne i dynamiczne silniki

o moc od 160 KM do 510 KM

o przyspieszenie 3.8 s/100 km

· SUV o właściwościach jazdy sportowego sedana;

· przestronne wnętrze.