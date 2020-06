Askoll NGS. Nowy skuter elektryczny z Włoch. Ile kilometrów pokonamy na jednym ładowaniu?

Wprowadzone przez projektantów z Turynu zmiany stylistyczne sprawiły, że skuter Askoll zyskał bardziej tradycyjną i dynamiczną sylwetkę, a kształt przedniej osłony zapewnia teraz lepszą ochronę przed wiatrem. Na uwagę zasługuje również wygodniejsza 2-osobowa kanapa. Od strony układu napędowego, wprowadzono ulepszenia w przekładni, dzięki czemu skuter jest obecnie cichszy niż dotychczas.

Poza wymienionymi innowacjami, skuter NGS wszelkie zalety przejął po poprzedniku. Niewielka masa własna, nisko położony środek ciężkości oraz duże 16-calowe koła – to wszystko oznacza łatwość manewrowania, pewność prowadzenia i przyjemność z jazdy.

Tak, jak pozostałe skutery marki Askoll, pojazdy z nowej gamy NGS posiadają wyjmowane pakiety baterii. Mają one formę poręcznych walizek, o względnie niewielkiej masie (ok. 8 kg każda). Podczas jazdy spoczywają one w specjalnej komorze pod kanapą, gdzie przewidziano także miejsce na fabryczną ładowarkę. Dzięki temu, skuter można naładować w każdej sytuacji, nawet z dala od miejsca zamieszkania.

Topowy model o oznaczeniu NGS3, ma silnik o mocy 2700W i dwie baterie o pojemności 2820Wh. Na jednym ładowaniu może przejechać aż 96 km. Prędkość maksymalna wynosi 66 km/h. Pojazd w standardzie posiada reflektor w technologii LED i system hamulcowy CBS. Wyposażono go ponadto w cyfrowy zestaw wskaźników, uzupełniony o moduł łączności bluetooth. NGS3 kosztuje 18 990 zł.

Askoll NGS2, z silnikiem 2200W i dwoma bateriami o łącznej pojemności 2090Wh, jest idealną propozycją dla użytkowników z uprawnieniami na motorower. Prędkość ograniczono do 45 km/h. Maksymalny zasięg to 71 km. Podobnie jak NGS3, posiada cyfrowy zestaw wskaźników i wydajny układ hamulcowy (z tarczą na każdej osi, ale pozbawiony CBS). NGS2 dostępny jest za kwotę 16 590 zł.

Najbardziej ekonomicznym wyborem jest model NGS1. Wyposażono go w silnik 1500W i jedną baterię litowo-jonową o pojemności 1045Wh, która przy pełnym naładowaniu wystarczy na pokonanie 40 km. Analogowy zestaw wskaźników z pewnością zadowoli miłośników tradycyjnych zegarów. Cena skutera to 10 990 zł.

