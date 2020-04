Audi A3 Limousine. Dane techniczne, silniki, wyposażenie. Oto II generacja

Nowe Audi A3 Limousine ma bardzo sportowy, a zarazem elegancki wygląd. W porównaniu z poprzednikiem, samochód jest teraz o 4 cm dłuższy (długość: 4,5 m), choć rozstaw osi pozostał bez zmian. Szerokość auta wzrosła o 2 cm, do 1,82 m, a jego wysokość o 1 cm, do 1,43 m. Wpłynęło to na zwiększenie przestrzeni nad głową – o dobre 2 cm z przodu, gdzie równocześnie pozycja fotela kierowcy jest niższa – oraz po bokach. Pojemność bagażnika – 425 l. – jest dokładnie taka sama jak w modelu poprzednim.

Audi A3 Limousine . Wygląd zewnętrzny

Przód samochodu zdominowany jest przez dużą osłonę chłodnicy Singleframe z grillem z kratownicą w stylistyce plastra miodu. Po jej obu bokach umieszczono charakterystyczne reflektory. W najbardziej rozbudowanej wersji wyposażonej w reflektory diodowe Matrix LED w kątach tych umieszczono nowe, cyfrowe światła do jazdy w dzień. Światła te składają się z matrycy pikseli zbudowanej z 15 diodowych segmentów, które mogą być indywidualnie uruchamiane i nadają poszczególnym wersjom A3 Limousine unikalnego charakteru.

Linia dachu od słupka B dynamicznie opada – podobnie jak wygląda to w autach typu coupé – i kończy się efektownym spojlerem na klapie bagażnika. Spojler – opcjonalnie dostępny w wersji z carbonu – wizualnie akcentuje tył auta i podkreśla mocny wygląd czterodrzwiowej limuzyny.

Wyższy tył oraz duży dyfuzor znacznie poprawiają aerodynamikę auta w porównaniu z jego poprzednikiem. W wyniku tego, nowe A3 Limousine z jednostką napędową 2.0 TDI 110 kW (150 KM) osiąga wartość oporu Cd rzędu 0,25, która jest o 0,04 punktu Cd lepsza niż w pierwszej generacji tego modelu.

Audi A3 Limousine . Centrum dowodzenia

Środkowy panel przyrządów z centralnym ekranem systemu MMI touch jest delikatnie zwrócony w stronę kierowcy. Ekran ma przekątną 10,1 cala, a jego obsługa jest bardzo intuicyjna. Standardowo system zawiera funkcję wykrywania pisma odręcznego oraz funkcję obsługi głosowej językiem potocznym, która opcjonalnie może wykorzystywać możliwości chmury danych. Deska rozdzielcza z ekranem o przekątnej 10,25 cala, znajdująca się za kierownicą w zasięgu wzroku kierowcy, już w wersji bazowej jest cyfrowa. W rozbudowanej wersji Audi virtual cockpit plus, jej ekran ma 12,3 cala i można na nim wybrać jeden z trzech widoków – w tym widok sportowy o dynamicznym designie i z pochyłymi cyframi. Wskaźniki obrotów i prędkości są tu ukazane w formie diagramów słupkowych z czerwonymi elementami graficznymi.

Audi A3 Limousine . Połączony z siecią

Najwyższą wersją rozbudowy systemów infotainment w nowym A3 Limousine jest system MMI Navigation plus osadzony na modułowej platformie infotainment trzeciej generacji MIB 3. MIB 3 ma aż o dziesięć razy większą moc obliczeniową niż platforma poprzedniej generacji, sprawia, że samochód połączony jest z siecią w standardzie LTE Advanced oraz daje kierowcy i pasażerom możliwość połączenia z internetem za pośrednictwem pokładowego hotspotu Wi-Fi. MMI Navigation plus oferuje natomiast w standardzie szeroką gamę usług Audi connect, w tym informacje online o natężeniu ruchu, bieżące informacje, a także zdjęcia, czasy otwarcia i opinie użytkowników o wybranych, interesujących miejscach.

Elementem tej gamy są też usługi Car-to-X korzystające z tzw. inteligencji rozproszonej floty Audi. Samochodom, w których zamontowano odpowiednie wyposażenie, dostarczają one np. informacji o niebezpiecznych miejscach, ograniczeniach prędkości, czy o wolnych miejscach parkingowych przy ulicy. Gdy samochód jest unieruchomiony, można za pomocą aplikacji myAudi przenieść dane nawigacji z auta na smartfona kierowcy i w ten sposób kontynuować prowadzenie do celu już po opuszczeniu pojazdu.

Audi A3 Limousine można połączyć ze smartfonem za pośrednictwem interfejsu Audi smartphone interface, integrującego telefony z systemem iOS z Apple Car Play i telefony z systemem Android z Android Auto (oba umieszczone w MMI, dostępność w zależności od kraju) lub przez Audi phone box. Audi phone box łączy dodatkowo smartfona z anteną samochodową i może go indukcyjnie naładować. Audi A3 Limousine może mieć ponadto funkcję uruchamiania silnika za pomocą smartfona z systemem Android. Funkcja ta nosi nazwę Audi connect key. Personalizacja systemu umożliwia wprowadzenie do niego danych odnoszących się nawet do sześciu osób. W indywidualnych profilach zapisać można m.in. ustawienia foteli, ulubione media i ustawienia klimatyzacji. Standardowo na pokładzie auta montuje się również cyfrowe radio DAB+. Opcjonalnie natomiast zamówić można radio internetowe i radio hybrydowe, które w zależności od mocy sygnału automatycznie przełącza między sygnałem FM, DAB i internetowym, zapewniając w ten sposób optymalny odbiór stacji radiowej.

Dla przykładu: w przypadku systemu Audi pre sense front, kamera umieszczona w obudowie lusterka wstecznego współpracuje z czujnikiem radarowym w przodzie pojazdu, zapobiegając w ten sposób wypadkom albo przynajmniej łagodząc ich dotkliwość. Dane pozyskiwane w wyniku tej współpracy wykorzystywane są również przez standardowy system zapobiegania kolizjom. Wprost z samochodów klasy wyższej pochodzi Adaptive cruise assist ACA, wspomagający kierowcę w prowadzeniu. Predyktywny asystent wydajności z kolei daje kierowcy znak, kiedy sensownym jest zdjęcie nogi z pedału przyspieszenia. Asystent robi to z wykorzystaniem danych pozyskiwanych z systemu nawigacji. Ostrzeżenie przy wysiadaniu, asystent ruchu przecinającego tor jazdy z tyłu i kamery 360°, uzupełniają pakiet użytecznych w ruchu miejskim systemów wspomagania.

Audi A3 Limousine . Jakie jednostki napędowe?

Na początek nowe Audi A3 Limousine dostępne będzie w trzech wersjach napędowych do wyboru: w dwóch wersjach z silnikiem benzynowym TFSI i w jednej z silnikiem wysokoprężnym TDI. 35 TFSI – 1,5-litrowa jednostka z bezpośrednim wtryskiem – wytwarza 110 kW (150 KM) mocy i dostępna jest w dwóch zestawieniach: z nowo zaprojektowaną sześciobiegową manualną skrzynią biegów (łączne zużycie paliwa w l/100 km: 6,3 – 5,6; łączna emisja CO2 w g/km: 128-143) lub z siedmiobiegową skrzynią automatyczną S tronic (łączne zużycie paliwa w l/100 km:6,1-5,5; łączna emisja CO2 w g/km: 124-139).

W wersji z dwusprzęgłową skrzynią biegów S tronic stosuje się technikę cylinder on demand COD oraz montuje się 48-woltowy system mild hybrid. System ten odzyskuje energię podczas hamowania, wspiera jednostkę napędową dodając jej 50 Nm momentu obrotowego podczas ruszania i przyspieszania z niskich obrotów oraz w wielu sytuacjach umożliwia Audi A3 Limousine tzw. żeglowanie z wyłączonym silnikiem. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić ok. 0,4 l. paliwa na 100 km w codziennym użytkowaniu pojazdu.

Silnik 2.0 TDI o mocy 110 kW (150 KM) (łączne zużycie paliwa w l/100 km:5,0 – 4,4; łączna emisja CO2 w g/km: 116-130) również współpracuje z siedmiobiegową skrzynią automatyczną S tronic, tu jednak zmiana biegów zachodzi przy pomocy techniki shift-by-wire.

Zamówienia na nowe Audi A3 Limousine będzie można wkrótce składać w salonach sprzedaży czterech pierścieni. Pierwsze egzemplarze nowego modelu powinny pojawić się na drogach na początku lata.

