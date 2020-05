Audi A6 Avant TFSI e quattro. Duże kombi w wersji hybryda typu plug-in

Audi oferuje teraz model A6 Avant – kombi klasy wyższej – w wersji hybrydowej typu plug-in. Nowe Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro ma systemową moc 270 kW (367 KM. Jego koncepcja napędu to połączenie zalet spalinowego silnika 2.0 TFSI o mocy 185 kW (252 KM) i o maksymalnym momencie obrotowym rzędu 370 Nm, z zaletami napędu silnikiem elektrycznym. Silnik elektryczny oraz sprzęgło zintegrowane są z siedmiobiegową, automatyczną skrzynią biegów S tronic, która do przeniesienia momentu obrotowego do napędu quattro wykorzystuje technikę ultra. Audi A6 Avant PHEV otrzymuje w ten sposób napęd na cztery koła o wysokim stopniu przyczepności i dynamiki. Systemowy moment obrotowy rzędu 500 Nm osiąga swe maksimum przy 1250 obr./min.



Zasięg Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro wyłącznie na silniku elektrycznym to maksymalnie 51 km (według norm WLTP). Samochód od 0 do 100 km/h przyspiesza w 5,7 sekundy. Jego prędkość maksymalna to 250 km/h – w trybie wyłącznie elektrycznym prędkość maksymalna ograniczona jest do 135 km/h.

Koncepcja napędu w modelu Audi PHEV została zaprojektowana tak, by klienci mogli wykonywać większość codziennych operacji w trybie jazdy elektrycznej, a tym samym przy zerowej lokalnej emisji. Kierowca wybierać może między trzema trybami jazdy: „EV” dla jazdy całkowicie elektrycznej, „Hybrid” dla efektywnego połączenia obu typów napędów i „Hold” w celu oszczędzania energii elektrycznej dostępnej w danym momencie.

By zarządzać ładowaniem i wstępną klimatyzacją wnętrza jeszcze przed ruszeniem w drogę, klienci używać mogą aplikacji myAudi. System klimatyzacji współpracuje z wysoce wydajną pompą ciepła wykorzystującą ciepło odpadowe pochodzące z podzespołów napędu elektrycznego. Na publicznych stacjach ładowania klienci mogą naładować swoją hybrydę typu plug-in z mocą 7,4 kW przy pomocy standardowego kabla mode 3. Litowo-jonową baterię naładować można w ten sposób w ok. 2,5 godziny. Specjalna karta Audi e-tron Charging Service daje dostęp do ponad 140 000 publicznych punktów ładowania w 24 krajach Europy. Aplikacja myAudi wyposażona jest w planer podróży pokazujący gdzie takie punkty się znajdują.



Litowo-jonowa bateria, umieszczona w tylnej części pojazdu, ma pojemność 14,1 kWh energii. Zamontowano ją w ten sposób, by przedział bagażowy mimo to zapewniał dużo, łatwo dostępnej przestrzeni. Standardowo, pojemność bagażnika to 405 litrów. Podłoga jest płaska, nie ma żadnych stopni. Oznacza to, że nawet duże i nieporęczne przedmioty mogą być w nim łatwo umieszczone i przewożone. Po złożeniu oparć tylnej kanapy pojemność bagażnika wzrasta do 1435 litrów.

W Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro o sportowym designie, standardowo znajdziemy zewnętrzny pakiet stylistyczny S line, czarny pakiet stylistyczny, czarne obudowy lusterek zewnętrznych i przyciemniane szyby. Wszystko to nadaje autu wyjątkowo dynamicznego wyglądu. Reflektory przednie Matrix LED, sportowe fotele, czterostrefowa automatyczna klimatyzacja, Audi virtual cockpit, sportowe zawieszenie, 19-calowe felgi i czerwone zaciski hamulców dopełniają gamy rozbudowanego wyposażenia standardowego.





