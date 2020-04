Audi e-tron Sportback. SUV coupé uzupełnia rodzinę pojazdów e-tron

Audi e-tron Sportback Wygląd zewnętrzny

Auto ma 4901 mm długości, 1935 mm szerokość i 1616 mm wysokości. Detale sygnalizują światu, że ten SUV coupé jest pojazdem w pełni elektrycznym. W całości obramowana osłona chłodnicy Singleframe z pionowymi żebrami prezentuje się w jasnoszarym, platynowym kolorze, co jest cechą charakterystyczną dla modeli e-tron. W dolnym obszarze reflektorów diodowych Matrix cztery poziome segmenty tworzą charakterystyczną dla modeli e-tron sygnaturę świateł do jazdy dziennej. Nowy SUV-a coupé marki Audi z czysto elektrycznym napędem może zostać polakierowany w jednym z 13 kolorów do wyboru. Logo na osłonie gniazda ładowania – a na życzenie także zaciski hamulcowe – lśnią w sygnalizującej wysokie napięcie intensywnie pomarańczowej barwie.



Wersja S line w szczególny sposób podkreśla sportowe geny Audi e-tron Sportback. Jest ona standardowo wyposażona w 20-calowe felgi i sportowe zawieszenie pneumatyczne. Po bokach zderzaka znajdują sięi masywne wloty poprawiające opływ powietrza. Rozciągają się one aż pod reflektory. W przeciwieństwie do wersji bazowej, elementy dodatkowe karoserii w ramach linii wyposażenia zewnętrznego S line są polakierowane w kolorze pojazdu.

Rozstaw osi 2928 mm sprawia, że w Audi e-tron Sportback jest sporo miejsca dla pięciu osób i ich bagaży. Przestrzeń nad głową z tyłu jest tylko o 20 mm mniejsza niż w Audi e-tron. Miejsce na stopy pasażerów siedzących z tyłu jest prawie zupełnie płaskie – pozostaje tu tylko niewielki stopień w miejscu środkowego tunelu. Wraz z 60-litrowym bagażnikiem pod maską z przodu, w którym umieszczono zestaw narzędzi i kabel do ładowania, samochód oferuje przestrzeń ładunkową o łącznej pojemności 615 litrów. Złożenie oparć tylnych siedzeń pozwala ją zwiększyć do 1665 litrów. Pokrywa bagażnika na życzenie otwiera się i zamyka elektrycznie, także w reakcji na ruch stopy.

Audi e-tron Sportback. Napęd

Przy każdej z osi Audi e-tron Sportback 55 quattro zamontowano asynchroniczny silnik elektryczny zasilany prądem trójfazowym przez układ energoelektroniczny pojazdu. Przy mocy 265 kW i momencie obrotowym 561 Nm, oba silniki elektryczne sprawiają, że ten SUV-a coupé energicznie rusza z miejsca i jedzie prawie bezgłośnie, nie emitując lokalnie zanieczyszczeń do atmosfery. Audi e-tron Sportback 55 quattro przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,6 sekundy, a jego ograniczona elektronicznie prędkość maksymalna wynosi 200 km/h. Jeśli kierowca zmieni bieg z D na S i do końca wciśnie pedał przyspieszenia, aktywuje tryb boost. W trybie tym napęd przez osiem sekund wytwarza moc systemową 300 kW i moment obrotowy 664 Nm. Dzięki temu, pojazd przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,7 sekundy. Dwustopniowe przekładnie planetarne z jednym zakresem biegów przenoszą momenty obrotowe z silników elektrycznych na osie. Do wyboru biegów służy przełącznik, który kierowca może przesuwać kciukiem i palcem wskazującym. Umieszczono go w eleganckiej dźwigni znajdującej się nisko nad tunelem środkowym, służącej także jako podparcie dłoni.

Do dyspozycji jest elektryczny napęd na cztery koła. Przy pomocy standardowego systemu wyboru dynamiki jazdy Audi drive select – elementu wyposażenia standardowego Audi e-tron Sportback – wybierając jeden z siedmiu jego trybów, kierowca może określić sposób pracy wielu komponentów układu napędowego. W efekcie odczuwalna jest różnica między miękkim komfortem toczenia się po drodze, a sportowym ale stabilnym prowadzeniem. Adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne z regulacją tłumienia znacząco przyczynia się do wszechstronnego charakteru pojazdu. Przy większych prędkościach obniża karoserię, wyraźnie poprawiając przepływ powietrza wokół pojazdu, a tym samym zasięg. Wysokość położenia karoserii można zmienić nawet o 76 mm.



Już w momencie rynkowej premiery, Audi oferować będzie tego SUV-a coupé z całkowicie elektrycznym napędem również w innej wersji silnikowej. Model e-tron Sportback 50 quattro generuje moc wyjściową 230 kW i moment obrotowy 540 Nm. Akumulator w tym przypadku ma tylko jeden poziom, a każdy z jego 27 modułów składa się z dwunastu ogniw. Ten układ ważący o ok. 120 kg mniej niż akumulator w modelu Sportback 55 quattro magazynuje 71 kWh energii brutto (64,7 kWh netto). Dzięki temu, pojazd na pełnym ładowaniu może pokonać do 342 km (według pomiarów zgodnych z procedurą WLTP).

Audi e-tron Sportback 50 quattro osiąga przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 6,8 sekundy, a jego maksymalna prędkość wynosi 190 km/h.

Audi e-tron Sportback. ładowanie

Na długich trasach Audi e-tron Sportback 55 quattro można na stacjach szybkiego ładowania ładować prądem stałym o mocy do 150 kW. W niecałe pół godziny akumulator zostaje naładowany do poziomu 80 proc., co wystarcza na kolejny odcinek długiej podróży. Akumulatory e-tron Sportback 50 quattro można ładować z mocą do 120 kW i osiągnąć identyczny stan naładowania w takim samym czasie.



Do ładowania na publicznych stacjach ładowania prądem przemiennym można użyć standardowego kabla Mode-3. Umożliwia on ładowanie z mocą do 11 kW, którą można zwiększyć do 22 kW, zamawiając drugą opcjonalną ładowarkę pokładową, która będzie dostępna w ofercie jeszcze w tym roku. Oferowana przez Audi usługa ładowania e-tron Charging Service zapewnia łatwy dostęp do ponad 140 000 publicznych stacji ładowania w 24 krajach europejskich. Bez względu na to, czy będzie to ładowanie prądem stałym, czy zmiennym, z mocą 11 kW, czy 150 kW – do rozpoczęcia procesu ładowania wystarczy jedna karta.



Audi oferuje również różne rozwiązania pozwalające na ładowanie akumulatorów we własnym garażu; są one uzależnione od wydajności domowej sieci zasilania. Standardowy, system ładowania Audi Charging System Compact można podłączyć do gniazdka 230 V lub trójfazowego 400 V i uzyskać moc ładowania do 11 kW. Opcjonalny system ładowania, który będzie można zamówić w momencie wprowadzenia samochodu na rynek, będzie oferował inteligentne funkcje ładowania, np. będzie uwzględniał preferencje ładowania w czasie obowiązywania tańszej taryfy. Połączenie z odpowiednim domowym systemem zarządzania energią pozwoli na ładowanie akumulatorów pojazdu wygenerowaną we własnym zakresie energią słoneczną, pod warunkiem że dom jest wyposażony w panele fotowoltaiczne.



Audi e-tron Sportback. Wyposażenie

Podobnie jak wszystkie inne modele klasy wyższej marki Audi, e-tron Sportback jest wyposażony w system operacyjny MMI touch response z dwoma wyświetlaczami. W momencie aktywowania funkcji palcem, generowana jest potwierdzająca operację dotykowa i akustyczna reakcja zwrotna. Górny ekran dotykowy o przekątnej 12,1 cala służy do sterowania systemami infotainment, funkcjami telefonu, nawigacją i ustawieniami e-tron. Dolny, o przekątnej 8,6 cala, służy do wprowadzania tekstu i obsługi funkcji związanych z komfortem i wygodą oraz klimatyzacją. Struktura menu jest intuicyjna i płaska, jak w smartfonie, a grafika wyraźna i w wysokiej rozdzielczości.



Standardowe wyposażenie Audi e-tron Sportback obejmuje również 12,3-calowy kokpit cyfrowy Audi virtual cockpit. Jego wyświetlacz ma wyjątkowo wysoką rozdzielczość 1920 x 720 pikseli. Za pomocą przycisku View na kierownicy, można na nim wywoływać dwa różne widoki. Dostępna jest również opcjonalna wersja „Plus” z dodatkowymi funkcjami wyświetlacza. Na życzenie wyświetlacz i cała koncepcja obsługi mogą zostać uzupełnione wyświetlaczem head-up display, który pokazuje wszystkie ważne informacje na przedniej szybie, na wprost wzroku kierowcy.



Kierowca może obsługiwać szereg funkcji nie tylko na obu wyświetlaczach dotykowych, ale i aktywować je przy pomocy funkcji sterowania głosem z przetwarzaniem języka naturalnego. System rozumie dowolnie sformułowane polecenia i kryteria wyszukiwania. W razie potrzeby menedżer dialogu zadaje pytania, umożliwia korektę, podaje opcje wyboru, jak również akceptuje to, że wchodzi mu się w słowo. Wykorzystuje informacje zapisane na pokładzie oraz dane pozyskiwane z chmury.



Samochody Audi e-tron Sportback przeznaczone na rynek polski są standardowo wyposażone w system MMI Navigation plus. Ten wiodący system infotainment obsługuje standard transmisji danych z dużą szybkością LTE Advanced i posiada wbudowany hotspot Wi-Fi do obsługi urządzeń mobilnych pasażerów. Inteligentny system nawigacji sugeruje cele na podstawie danych o poprzednich podróżach. Obliczanie trasy odbywa się zarówno w samochodzie, jak i online na serwerach HERE – współpracującej blisko z Audi firmy oferującej usługi w zakresie map i nawigacji.

Audi e-tron Sportback. Systemy wsparcia kierowcy

Oferowane przez Audi w e-tron Sportback systemy wspomagania kierowcy pomagają prowadzącemu pojazd i w wielu sytuacjach redukują zakres wykonywanych przez niego czynności. Systemy ochrony bezpieczeństwa Audi pre sense basic i Audi pre sense front są elementami wyposażenia standardowego. Audi oferuje Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu miejskim przeznaczony specjalnie do jazdy w mieście. Obejmuje on asystenta skrzyżowań, asystenta ruchu poprzecznego z tyłu oraz ostrzeżenia przed zmianą pasa i przed wysiadaniem. Dostępna jest funkcja Audi pre sense 360° – połączenie systemów przedniego, tylnego i bocznego Audi pre sense. Wykrywają one zagrożenia kolizją i inicjują ukierunkowane środki ochronne: od pełnego hamowania, po napięcie pasów bezpieczeństwa.



Do funkcji Pakietu systemów wspomagających kierowcę w ruchu pozamiejskim należą adaptacyjny asystent jazdy kontrolujący wzdłużny i poprzeczny ruch pojazdu oraz asystent wydajności. Ten drugi wykorzystuje dane z czujników pokładowych, systemu nawigacji oraz usług Car-to-X i sygnalizuje kierowcy, kiedy warto zdjąć nogę z pedału gazu. Ponadto asystent wydajności w połączeniu z adaptacyjnym asystentem jazdy i funkcją rozpoznawania znaków drogowych może prospektywnie hamować i przyspieszać. Uzupełnienie Pakietu systemów wspomagających kierowcę w ruchu pozamiejskim stanowią asystent skrętu, asystent omijania przeszkody i emergency assist. Audi oferuje również asystenta parkowania, asystenta jazdy nocą i kamery 360° - kierowca może wywoływać w systemie różne widoki pozyskiwane z kamer.



Za działanie systemów wsparcia kierowcy w Audi e-tron Sportback odpowiada standardowo centralny sterownik systemów wsparcia kierowcy. Nieustannie przetwarza on zróżnicowany model otoczenia. Potrzebne do tego dane – w zależności od wyposażenia – otrzymuje z maksymalnie pięciu czujników radarowych, pięciu kamer i dwunastu czujników ultradźwiękowych.

