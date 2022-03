Audi Q4 e-tron. Krótszy czas ładowania i nowe usługi

Modele elektrycznej serii Audi Q4 e-tron, począwszy od roku 2022 charakteryzują się skróconym czasem ładowania baterii. Skorzystają na tym wersje modelowe z dużym akumulatorem, który dostarcza 76,6 kWh energii netto (82 kWh brutto), czyli: Audi Q4 40 e-tron, Audi Q4 45 e-tron quattro i Audi Q4 50 e-tron quattro – w tym również ich warianty Sportback. Wszystkie te wersje modelowe mogą teraz ładować się mocą do 135 kW. Idealny czas ładowania od 5 do 80 procent skrócił się w przypadku Q4 40 e-tron i Q4 Sportback 40 e-tron do 29 minut, a w przypadku Q4 45 e-tron quattro, jak również modeli Q4 50 e-tron quattro i Q4 Sportback 50 e-tron quattro, do 36 minut.



Skrócenie czasu ładowania wynika z optymalizacji oprogramowania dla systemów zarządzania termicznego i sterowania akumulatorem. Wszystkie modele nie emitują lokalnie dwutlenku węgla, charakteryzują się dalekim zasięgiem, a dzięki opcjonalnej usłudze e-tron Charging Service ładować je można wygodnie w około 320 000 punktów ładowania w 26 krajach Europy.



Audi Q4 e-tron. Audi connect od teraz z Amazon Alexa

Wirtualna asystentka Alexa firmy Amazon integrowana na pokładzie samochodu za pośrednictwem Audi connect, umożliwia kierowcom głosowe zarządzanie kalendarzem lub listą zakupów. Pozwala także sterować kompatybilnymi urządzeniami inteligentnego domu (smart home) z samochodu, z poziomu profilu użytkownika „car.2 Indyvidual”. Opcje tzw. nawigacji ostatniej mili oraz rozszerzone funkcje aplikacji dotyczące stanu samochodu i miejsca parkowania, uzupełniają portfolio usług Audi connect.



Dzięki funkcji Audi connect Emergency call & Service, pojazd może wykonać automatyczne połączenie alarmowe w odpowiednim języku narodowym, aby pomóc w skierowaniu służb ratunkowych we właściwe miejsce. Szybką i kompetentną pomoc drogową można wezwać ręcznie, naciskając przycisk wezwania serwisowego w module dachowym. Oddzielny moduł telefonu komórkowego, niezależny od systemu telefonicznego klienta, obsługuje przesył danych oraz plików audio za pomocą zintegrowanej na stałe karty SIM zamontowanej w odpornym na zderzenia miejscu w samochodzie.

Zobacz także: Kodeks drogowy 2022. Czy małe dziecko może samo poruszać się po drodze?



Uzupełnieniem oferty infotainment jest największy jak dotąd wyświetlacz zastosowany w samochodzie marki Audi. Opcjonalny wyświetlacz dotykowy MMI z ekranem o przekątnej 11,6 cala i rozdzielczości 1764 x 824 pikseli, stanowi standardowe wyposażenie pakietów MMI pro i MMI plus.



Audi Q4 e-tron. Nowe funkcje ładowania w aplikacji myAudi

Nowe funkcje oferuje również bezpłatna aplikacja myAudi. Zaplanowane wcześniej trasy można teraz wygodnie przesyłać do samochodu bezpośrednio z aplikacji. System planowania trasy (e-tron route planner), w oparciu o aktualną sytuację na drodze automatycznie planuje postoje na ładowanie, uwzględniając indywidualny profil zużycia energii. W aplikacji można również ustawić docelowy poziom naładowania, a kierowca jest informowany o osiągnięciu pożądanego poziomu naładowania za pomocą powiadomienia push na swoim smartfonie

Audi Q4 e-tron. Pakiet „Black Optics Plus” podkreśla dynamiczny charakter samochodu

Pakiet „Black Optics Plus” oferuje wyjątkowy sposób na podkreślenie dynamicznego wyglądu Audi Q4 e-tron. Czarne akcenty w obszarze osłony Singleframe, a także czarne pierścienie Audi i czarna ramka grilla, podkreślają przednią część nadwozia. Zderzaki przedni i tylny są również zaakcentowane na czarno, podobnie jak listwy szyb bocznych. Ponadto, wszystkie modele Q4 e-tron są teraz dostępne w kolorze czarnym (wcześniej tylko w przypadku edycji „edition one”).

Zobacz także: Tak prezentuje się Dacia Jogger