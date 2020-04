Audi RS 5 Coupé i Audi RS 5 Sportback. Do 100 km/h w 3,9 s

Audi RS 5 Coupé i Audi RS 5 Sportback. Wygląd zewnętrzny

RS 5 — zarówno jako dwudrzwiowej Coupé, jak i jako pięciodrzwiowy Sportback wyróżnia długa maska silnika, większy rozstaw osi i krótkie zwisy

W porównaniu z Audi A5, nowa osłona chłodnicy Singleframe jest bardziej płaska i szersza. Grill osłony w charakterystycznej dla modeli RS trójwymiarowej strukturze plastra miodu, jest utrzymany w błyszczącej, czarnej kolorystyce.



Gdy spojrzeć na auto z boku, w oczy rzucają się nowe listwy progowe. Pakiety stylistyczne „Lśniąca czerń”, „Matowe aluminium” i „Carbon” nadają wielu elementom jeszcze bardziej zindywidualizowanego wyglądu. Lakiery niebieski Turbo, czerwony Tango oraz opcje metaliczne wnoszą do palety kolorystycznej nieco świeżości.

RS 5 Coupé i RS 5 Sportback są standardowo wyposażone w 19-calowe felgi. Na życzenie dostępne są felgi 20-calowe w trzech nowych wariantach stylistycznych; w jednym z nich koła są frezowane i pomalowane na matowy brąz.

Audi RS 5 Coupé i Audi RS 5 Sportback. Wnętrze

We wnętrzu nowego RS 5 dominują poziome linie i nowy – dostępny opcjonalnie - pakiet stylistyczny RS w kolorze czarnym z kontrastującymi szarymi przeszyciami. Sportowe fotele RS z mocno zarysowanymi konturami można regulować elektrycznie w wielu kierunkach. Na ich oparciach wytłoczono logo RS. Standardowo tapicerkę wykonano z połączenia skóry i pikowanej tkaniny Alcantara. Na życzenie, tapicerka może być wykonana ze skóry Feinnappa. Nowością w modelach RS 5 są panele ozdobne z karbonu w matowym kolorze.

Audi RS 5 Coupé i Audi RS 5 Sportback. Wyposażenie

Na wyposażeniu znalazł się m.in. 10,1-calowy wyświetlacz dotykowy MMI. Bazą dla koncepcji obsługi jest modułowa platforma infotainment trzeciej generacji - MIB 3. Funkcja sterowania głosowego z przetwarzaniem języka naturalnego sprawia, że system rozumie zwroty z języka potocznego.



Jeżeli auto jest wyposażone w najbardziej zaawansowaną wersję systemu infotainment - MMI Navigation plus, widok „Monitor RS” dostępny na centralnym wyświetlaczu MMI pozwala wyświetlić informacje o temperaturze silnika i skrzyni biegów, o maksymalnych wartościach przyspieszenie wzdłużnego i bocznego oraz o ciśnieniu i temperaturze opon. Widok specjalny RS na 12,3-calowym ekranie Audi virtual cockpit pokazuje ciśnienie w oponach, moment obrotowy, moc, temperaturę oleju silnikowego, ciśnienie doładowania i przeciążenie. Ponadto za pomocą przycisku na kierownicy można na nim wyświetlić czasy okrążeń i przyspieszenia od 0 do 100 km/h.

Audi RS 5 Coupé i Audi RS 5 Sportback. Jaki napęd?

Moc wyjściowa silnika 2.9 TFSI pozostaje niezmieniona i wynosi 450 KM. Jednostka napędowa V6 biturbo zapewnia prędkość obrotową od 1900 do 5000 obr./min. Podczas procesu wchodzenia na obroty, każda z turbosprężarek dostarcza sprężone powietrze do bloku cylindrów, a na wał korbowy przekazywany jest moment obrotowy rzędu 600 Nm. Oba modele RS od 0 do 100 km/h rozpędzają się w 3,9 sekundy. Na życzenie, Audi Sport GmbH może podnieść prędkość maksymalną z 250 km/h do 280 km/h.

