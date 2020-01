Auta hybrydowe. Regeneracja i wymiana akumulatorów

Czy opłaca się jej wymiana? Czy można ją regenerować, a jeśli tak, to jaki jest koszt? Czy są auta, w których awaria akumulatora będzie szczególnie kosztowna? Czy kupując używany samochód hybrydowy, możemy zminimalizować ryzyko zakupu auta z uszkodzonymi ogniwami? Szanowny Czytelniku, zapraszam do lektury artykułu.

Samochody hybrydowe. Czy wymiana akumulatorów jest opłacalna?

Zacznijmy od pytania czy wymiana zużytych akumulatorów napędu hybrydowego jest opłacalna? Patrząc na ceny używanych, dostępnych w internecie za ok. 2 000 złotych ogniw, może wydawać się, że jest to alternatywa godna rozważenia. Problemem w tym, że na żywotność akumulatorów duży wpływ ma ich prądowa bezczynność. Jest ona bardziej wyniszczająca niż intensywna eksploatacja. Czym dłużej akumulator leży nieużywany po demontażu, tym większa szansa na bezpowrotną utratę jego fabrycznej pojemności. Po długim “leżakowaniu” może on trwale stracić nawet połowę swojej pojemności. Dodatkowo, większość sprzedawców, odzyskujących baterie z rozbitych aut, nie ma pojęcia jaki jest stan oferowanego elementu. Podają jedynie przebieg auta, co może zupełnie nie odzwierciedlać stanu zespołu ogniw, magazynujących energię elektryczną. Sprzedawcy często oferują gwarancję rozruchową, ale biorąc pod uwagę wysoki koszt montażu (średnio 500 złotych) i ryzyko, że bateria może zawieść dosłownie miesiąc po wymianie, możemy ją traktować bardziej jako zabieg marketingowy niż realną ochronę kupującego. Może więc sięgnąć po fabrycznie nowy akumulator? Tu barierę opłacalności przebije cena zakupu wynosząca w granicach 8 000 - 15 000 złotych.

Samochody hybrydowe. Regeneracja ogniw

Na szczęście posiadacze samochodów hybrydowych mają już sensowną alternatywę w postaci regeneracji wyeksploatowanych baterii w wyspecjalizowanych zakładach. Jak dowiedziałem się w warszawskim JD Serwis, w zależności od marki i modelu samochodu, komplikacja procesu regeneracji może mieć zróżnicowany poziom. Naprawić da się niemal każdą baterię, ale w niektórych przypadkach cena usługi będzie zwyczajnie bardzo wysoka. Kosztowne w regeneracji i - co ciekawe - względnie nietrwałe są akumulatory samochodów luksusowych.

Specjaliści z JD Serwis wskazują z doświadczenia wysokie koszty naprawy ogniw w hybrydowych BMW 7 F01, Mercedesie S400 W221 czy E300 W212. W przypadku tych modeli musimy się przygotować na średni koszt w wysokości 10 000 złotych. Trwałe, ale trudne w naprawie są baterie Lexusa LS600h, a średni poziom komplikacji naprawy wykazują akumulatory Toyoty Highlander i Lexusa RX 400h. Nietrwałe i dość kosztowne w obsłudze są ogniwa zamontowane w Hondach Civic IMA. Najkorzystniej regeneruje się najpopularniejsze modele Toyoty i Lexusa. Co ciekawe, baterie tych modeli charakteryzują się wysoką trwałością.

W przypadku Priusa (II i III generacja) i Aurisa (I i II generacja) cennik JD Serwis określa koszt robocizny na poziomie 1 000 złotych. Każde wymienione ogniwo to 150 złotych, a we wspomnianych modelach jest ich 28. Koszt naprawy zależy więc od ilości wymienionych elementów. Czasem wystarczy wymienić jedno na cztery ogniwa, czasem połowę, a czasem wszystkie, żeby przywrócić pełną sprawność całego pakietu. Średnia cena regeneracji waha się w przedziale 2 500 - 3 000 złotych. Na naprawę dostaniemy rok gwarancji bez limitu kilometrów. Drugą, najbardziej popularną na polskim rynku hybrydą jest Honda Civic IMA. W tym przypadku koszt robocizny to również 1 000 złotych, a za każde wymienione ogniwo zapłacimy 400 złotych, gdzie w baterii Civica IMA znajdziemy ich 7 - 11 sztuk w zależności od generacji modelu.

Samochody hybrydowe. Zakup używanego auta

Wiemy już, że zakup używanego akumulatora wiąże się z ryzykiem nabycia wyeksploatowanej jednostki, a co w przypadku zakupu używanego samochodu hybrydowego?

Ryzyko jest podobne. Nieuczciwi sprzedawcy potrafią maskować uszkodzenie ogniw przez odpięcie akumulatora pomocniczego (12 V). Restart układu powoduje zniknięcie błędu “check hybrid system” na 200 - 300 km. Jak się przed tym bronić? Podpięcie do układu komputera diagnostycznego i jazda testowa przeprowadzona przez wykwalifikowanego mechanika pomoże w oszacowaniu stanu baterii. Koszt takiej operacji to około 100 złotych. Niedużo, biorąc pod uwagę koszt ewentualnej naprawy, wynoszący kilka tysięcy złotych.

Samochody hybrydowe. Podsumowanie

Podsumowując, kontrolka Check Hybrid System była jeszcze jakiś czas temu wyrokiem finansowym na właściciela samochodu hybrydowego. Ceny nowych akumulatorów w ASO nadal odstraszają, ale jest już w Polsce kilka firm, które profesjonalnie naprawią uszkodzoną baterię, jak i cały układ hybrydowy. Zrobią to sprawnie, szybko, na sprawdzonych ogniwach, udzielając przy tym gwarancji bez limitu przebiegu. Nie warto więc interesować się używanymi akumulatorami z rynku wtórnego, chyba, że są to jednostki profesjonalnie zregenerowane.

W przypadku zakupu samochodu hybrydowego z rynku wtórnego, obowiązkowo należy odwiedzić wyspecjalizowany serwis, w celu weryfikacji stanu omawianego układu. Jak zawsze na koniec wspomnę o profilaktyce. Samochody hybrydowe uważane są za bezobsługowe i faktycznie w dużej mierze jest to prawda. Należy jednak pamiętać o dwóch podstawowych, często zaniedbywanych czynnościach obsługowych. Pierwsza, to wymiana lub czyszczenie filtra recyrkulacji powietrza, chłodzącego układ baterii. Zatkanie filtra powdouje przegrzanie się układu i pewną awarię akumulatora. Druga, to regularne sprawdzanie szczelności układu chłodzenia falownika. Jest to bardzo trwały element, ale przegrzany ulega awarii, a jego cena jest wysoka. Te dwie proste czynności i regularne korzystanie z samochodu spowodują, że nasza bateria odwdzięczy się nam długą i bezawaryjną pracą.

