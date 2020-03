Auta z importu. Rejestracje aut używanych w styczniu i lutym. Jest wzrost?

Dane pochodzące z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców przeanalizował Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Z raportu wynika, że w styczniu i lutym zarejestrowano łącznie 149 261 samochodów pochodzących z prywatnego importu. W ujęciu miesięcznym było to 74 482 auta w styczniu i 74 779 w lutym.

Dla porównania: w styczniu i lutym 2019 r. zarejestrowano 139 286 samochodów pochodzących z prywatnego importu - 68 622 w styczniu i 70 644 w lutym.

Jeżeli chodzi o wiek rejestrowanych aut używanych, to 57,6% z nich ma ponad 10 lat. Samochody w wieku od 4 do 10 lat stanowią 32,7%, zaś poniżej 4 lat 9,7%. Ta struktura wieku jest zbliżona do używanych aut zarejestrowanych w styczniu i lutym 2019 r. Wówczas 58,8% z nich miało ponad 10 lat, 31,9% od 4 do 10 lat, a 9,3% poniżej 4 lat.

TOP 5 najczęściej rejestrowanych aut używanych styczeń - luty 2020 r.

1. Volkswagen – 16 538 sztuk (+1,6% w stosunku 01-02.2020)

2. Opel – 14 240 szt. (-0,9%)

3. Audi – 14 110 (+11,8%)

4. Ford – 13 376 (+10,4%)

5. BMW – 10 022 (+15,0%)

