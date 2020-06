Auto po powodzi. Jak rozpoznać?

Nowoczesne samochody są naszpikowane urządzeniami elektronicznymi i rozmaitymi systemami bezpieczeństwa, które najbardziej podatne są na usterki, w szczególności po zalaniu dużą ilością wody powyżej silnika. Wiele usterek spowodowanych zalaniem, w każdej chwili może spowodować zagrożenie życia pasażerów.

- Przy diagnozie stanu samochodu bardzo ważne są wszelkie ślady mogące wskazywać na to, że mamy do czynienia z autem popowodziowym, jak na przykład resztki błota w trudno dostępnych miejscach, pod tapicerką, na siedzeniach i drzwiach, za uszczelnieniem wokół drzwi, czy pod deską rozdzielczą, nieprzyjemny zapach - zaznacza Karolína Topolová, Dyrektor Generalna Grupy AAA AUTO.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę przy oględzinach auta z terenów, gdzie przeszła powódź? Podejrzenie powinny wzbudzić wszelkie zacieki, odbarwienia, plamy na desce rozdzielczej oraz poruszające się z trudem przełączniki i kratki wentylacyjne.

O powodziowej przeszłości samochodu mogą także świadczyć wszelkie odbarwienia lub zacieki na lakierze. Warto przyjrzeć się bliżej złączom elektrycznym. Jeśli miedziane styki są zaśniedziałe, albo mają dziwny nalot lub co gorsza nie dają się rozłączyć, to istnieje uzasadniona obawa, że z samochodem w przeszłości nie wszystko było w porządku. Inną wskazówką są zaparowane reflektory i zmatowiałe światła odblaskowe. Należy mieć świadomość, że koszty napraw auta po powodzi mogą często przewyższać cenę samego samochodu, ponieważ w konsekwencji wystąpienia efektów zalania wszystkie urządzenia elektryczne powinny być wymienione na nowe, co oznacza wydatek rzędu tysięcy złotych.

Osoby planujące zakup używanego samochodu powinny być ostrożne i przede wszystkim domagać się od sprzedawcy zapisu w umowie kupna - sprzedaży, że samochód nie został zalany, aby można było domagać się ewentualnej rekompensaty finansowej.

