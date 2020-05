Autogaz – na czym nie warto oszczędzać, aby instalacja LPG naprawdę się opłaciła

Autogaz - Serwis autoryzowany czy zwykły warsztat?

Wraz ze wzrostem fanów instalacji LPG, rośnie liczba wykonawców usług, zajmujących się podobnymi pracami bez odpowiedniego doświadczenia i w nieodpowiednich warunkach, a przede wszystkim bez dania nam jakiejkolwiek gwarancji. Argument „tanio” nie jest jednak najlepszą rekomendacją dla warsztatu, który oferuje nam tak poważną usługę.

Sugerujmy się wyborem punktu montażu z polecenia, popartego rekomendacją i zadowoleniem naszych znajomych. Jeżeli natomiast nie mamy takiego wsparcia, zaufajmy sieci warsztatów pod szyldem znanego producenta. Firmując usługi, musi dbać o jakość montaży i zadowolenie klientów.

Głównym powodem wybrania autoryzowanego serwisu jest pewność, że wszystkie części do instalacji autogazu pochodzą z pewnych źródeł, a ich jakość jest najwyższa, jakiej możemy oczekiwać.

Używane podzespoły i tanie zamienniki to dość częste praktyki, jeżeli liczymy na skrajnie niską cenę takiej usługi. To prawda – autoryzowany serwis oferujący założenie instalacji LPG jest droższy, ale cena ta przekłada się na fachową obsługę oraz wieloletnie szkolenia pod okiem producenta firmującego warsztat swoim logo.

Jest jeszcze jedna kwestia, o której powinniśmy myśleć, wybierając wykonawcę autogazu. Możliwość serwisowania w jednym warsztacie, który będzie znał nasze auto od podszewki, znał części, które zakłada, a przede wszystkim nas – to jeden z lepszych prezentów, które możemy swojemu samochodowi podarować.

Małe warsztaty pojawiają się i zamykają, zawieszają swoje działalności, zmieniają miejsce jej prowadzenia. Autoryzowany serwis to zazwyczaj gwarancja kompetentnej obsługi na długie lata.

Montaż instalacji LPG – jak trafić do specjalisty

Pozytywne opinie w internecie, szczególnie te na mediach społecznościowych, gdzie podpisujemy się pod komentarzem imieniem i nazwiskiem to dobry sygnał. Nie powinno to jednak być jedyne źródło informacji o serwisie, który ma dokonać instalacji autogazu.

Zarezerwujmy sobie trochę czasu na sprawdzenie serwisu, który mamy zamiar wybrać. Media społecznościowe mają to do siebie, że można odezwać się do klientów, którzy wystawili wcześniejsze opinie.

Dowiedzmy się, od kiedy dana osoba korzysta z usług warsztatu, czy instalowała u niego autogaz i czy w tym samym miejscu serwisuje. Aby sprawdzić, czy to nie uprzejmy znajomy warto zadać parę prostych pytań: na jaki rodzaj instalacji LPG się zdecydował, jakie części zaproponował mu wykonawca.

Drugim ważnym krokiem powinna być wizyta w warsztacie. Przygotujmy sobie listę pytań, bo wizyta powinna trwać chwilę dłużej niż 5 min. W tym czasie można zauważyć, jak pracuje serwis, jak rozmawia z klientami, no i przede wszystkim sprawić stan warsztatu.

Zanim zlecimy usługę, warto rozejrzeć się po warsztacie. Trudno zachować czystość w takim miejscu, ale z drugiej strony nie chcielibyśmy, by na naszej perfekcyjnie utrzymanej tapicerce pojawiły się tłuste plamy oleju. Dobry mechanik powinien zabezpieczyć wnętrze samochodu, a po naprawie wyczyścić widoczne zabrudzenia. Warto zrobić także rekonesans i podpatrzeć, jak wyposażony jest warsztat. Nowoczesny sprzęt zwiększa prawdopodobieństwo dobrej diagnostyki i prawidłowego serwisu auta - doradza Paweł Ścibisz Manager ds. Rozwoju Rynku firmy AC S.A..

Pamiętajmy też o starej dobrej zasadzie, która mówi, że jak coś jest od wszystkiego, to jest do niczego. Serwis oferujący montaż autogazu, na który się zdecydujemy, powinien specjalizować się w tego typu usługach, lub mieć do tego wyznaczonych pracowników.

Warsztaty z najlepszą renomą często polecane są przez producentów instalacji LPG. I to ta rekomendacja powinna wzbudzić nasze największe zaufanie. Mamy wtedy pewność, że części, których używają mechanicy, pochodzą z pewnego źródła, a jakość wykonywanych usług jest wysoka i zgodna z wszelkimi przepisami.

Dobrym przykładem jest firma AC S.A., właściciel marki STAG. Na stronie producenta znajdziemy wszystkie punkty montażu z podziałem na te, które są:

autoryzowanymi punktami,

rekomendowanymi,

oraz takimi, które po prostu korzystają z homologacji producenta.

Warsztat wykonujący instalację gazową - co powinno nas zaniepokoić

Każda czynność, którą opisaliśmy powyżej, może natknąć nas na dziwne sytuacje. Jeżeli dowiemy się, że dobre opinie są od osób, które wcale nie korzystały z danego serwisu (zwłaszcza jeżeli to dobry znajomy), powinna zapalić się nam czerwona lampka. Ale to oczywiście tylko jedna z sytuacji, która powinna nas zaniepokoić.

Najważniejszą rzeczą, na którą zwróćmy uwagę to rozmowa z montażystą LPG. Jeżeli jesteś kobietą, nie wysyłaj na zwiady męża. Dobry mechanik powinien umieć wytłumaczyć nam wszystkie elementy montażu autogazu i uzasadnić wybór odpowiednich komponentów tak, żeby było to dla nas jasne.

Jeżeli montażysta kręci, zbywa nas, nie ma do nas cierpliwości, wyobraźmy sobie ewentualne reklamacje lub naprawy.

Sprawdźmy też informacje, które otrzymaliśmy. W wycenie jest sterownik umożliwiający odczyt parametrów OBD, których nasze auto nie obsługuje? Przy odbiorze może się okazać, że będziemy zaskoczeni innymi dodatkowymi “niezbędnymi” częściami, za które trzeba zapłacić.

Wycena to również ważna kwestia. Bez względu na jej wysokość, powinna być konkretna. Nie wierzcie w widełki albo ceny “tak na oko”. Doświadczony montażysta wie, jakie prace musi wykonać przy danym modelu i stanie auta, i jaki będzie tego koszt.

Pisemna wycena będzie wiążąca. W dokumentach dotyczących instalacji LPG powinien być opisany stan auta w chwili przywiezienia go do warsztatu, czyli:

informacje o usterkach zleconych do naprawy,

wszelkich rysach i uszkodzeniach,

stanie baku,

przebiegu.

Prócz tego musi się znaleźć opis planowanych prac. To da nam gwarancje, że cena autogazu nas nie zaskoczy i świadomie będziemy mogli podjąć decyzję, czy możemy sobie na taki koszt pozwolić.

Oczywiście może się zdarzyć, że wystąpią niespodziewane prace, których nie dało się zdiagnozować wcześniej. Montażysta powinien wcześniej zadzwonić i nas o tym poinformować. Zapytajmy więc, czy tak zazwyczaj robi.

Instalacja Autogazu – Bonusy, które zapewnią autoryzowane serwisy

Zapytaj o warunki gwarancji i serwisowania instalacji LPG. Autoryzowane serwisy mogą oferować dodatkowe bonusy lub preferencyjne warunki ubezpieczenia.

Największą zaletą zakładania autogazu w autoryzowanych serwisach jest możliwość finansowania ratalnego. Jednorazowy koszt instalacji nie należy do najtańszych. Łatwiej będzie nam zdecydować się na usługę w dobrym warsztacie, jeżeli koszt założenia LPG będzie rozłożony na kilka rat.

Sprawdź oferty, bo można znaleźć te naprawdę korzystne. Klienci, którzy zdecydują się na instalację w rekomendowanym lub autoryzowanym warsztacie STAG, mogą obecnie skorzystać z 10 rat 0%. Szczegóły na stronie STAG.