Autostrada A1. Uwaga! W weekend częściowe zamknięcie trasy

Na czas rozbiórki wiaduktów KONIECZNE BĘDZIE ZAMKNIĘCIE DLA RUCHU AUTOSTRADY A1 NA ODCINKU OD WĘZŁATUSZYN DO WĘZŁA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ZACHÓD! Pierwszych kilkudziesięciominutowych zatrzymań ruchu należy spodziewać się już w piątek 17 stycznia ok. godz. 16:00 - 17:00, podczas wprowadzania tymczasowej organizacji ruchu. Przewidywany czas przywrócenia ruchu na autostradzie to poniedziałek 20 stycznia ok. godz. 6:00 - 7:00.