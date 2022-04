Autostrada A2. Cztery pasy na A2 między Warszawą i Łodzią

Mińsk Mazowiecki - Siedlce (ok. 37,5 km)

- Dla odcinków Kałuszyn - Groszki i Gręzów - Siedlce Zachód mamy już decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W grudniu 2021 r. przekazaliśmy place budów wykonawcom, a roboty już trwają. Obecnie wykonawcy budują drogi serwisowe oraz odhumusowują trasę główną. Rozpoczęły się także prace związane z budową obiektów mostowych. Przy sprawnej realizacji kontraktów kierowcy powinni skorzystać z tych odcinków jesienią 2023 r. Dla odcinka Groszki - Gręzów, na który umowę podpisaliśmy 28 stycznia 2021 r., Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji ZRID. Termin zakończenia prac przewidziany został latem 2024 r. - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W kwietniu 2021 r. podpisano umowy na cztery kolejne fragmenty A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej. Dla wszystkich odcinków złożone zostały wnioski o wydanie decyzji ZRID (do odpowiednich terenowo urzędów wojewódzkich). Zgodnie z zawartymi umowami na wszystkich czterech odcinkach zakończenie robót zaplanowano do końca 2024 r.

Na odcinek A2 od węzła Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią (Kukuryki) we wrześniu 2021 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających realizacje robót w terenie. W styczniu br. do Wojewody Lubelskiego złożono wnioski o decyzje ZRID. Kolejnym etapem, po wydaniu decyzji ZRID i pozyskaniu finansowania, będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.

- Przygotowujemy się do realizacji poszerzenia autostrady A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą o dodatkowe pasy ruchu. Powstaną w miejsce szerokiego pasa zieleni pomiędzy jezdniami, na długości ok. 89 km. To będzie pierwszy tego rodzaju projekt na taką skalę realizowany pod ruchem. Dlatego też opracowując dokumenty do planowanych zamówień, przeprowadziliśmy wstępne konsultacje rynkowe, by jak najlepiej przygotować się do przetargu. Tak aby czas realizacji inwestycji, dobór rozwiązań, jak również sama realizacja przebiegły jak najsprawniej, minimalizując uciążliwości dla kierowców oraz budowniczych - informuje GDDKiA.

- Po uzyskaniu finansowania przetarg chcielibyśmy ogłosić jeszcze w tym roku. Docelowo A2 będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków dwie jezdnie po cztery pasy ruchu, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ będzie posiadał dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. To zwiększy przepustowość trasy oraz ułatwi szybki i bezpieczny dojazd m.in. do Centralnego Portu Komunikacyjnego - precyzuje GDDKiA.