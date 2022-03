Autostrada A4. Trwa remont - uwaga na utrudnienia w ruchu

W dniach od 23 do 25 marca zaplanowano prace przy ustawianiu barier dla kolejnego etapu (od km 274 do km 282). W weekend (26-27 marca) zaplanowano zamknięcie dla ruchu odcinka jezdni południowej (w kierunku Katowic) wraz z węzłem Strzelce Opolskie. Tym samym ruch z jezdni południowej zostanie przełożony na jezdnię północną z przekrojem 2+1 (2 pasy w kierunku Wrocławia, 1 w kierunku Katowic).

Od 21 do 22 marca wykonawca zaplanował ustawianie barier ochronnych w okolicach MOP-u Góra św. Anny (na jezdni północnej w kierunku Wrocławia od km 264 do km 266). W związku z tymi pracami na przedmiotowym odcinku nastąpi zwężenie do jednego pasa ruchu, a pojazdy będą się poruszały pasem prawym. Od 22 marca zaplanowano rozpoczęcie prac na jezdni południowej i tym samym ruch zostanie przekierowany na jezdnię północną z przekrojem 2+2 (po dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i Wrocławia). Przeciwne kierunki ruchu będą rozdzielone barierami ochronnymi.

Całe zadanie przewiduje remont jezdni południowej (w kierunku do Katowic) na odcinku o długości około 17,5 km oraz jezdni północnej (w kierunku do Wrocławia) na odcinku o długości około 12,1 km. Remont obejmuje także wymianę nawierzchni na dwóch węzłach drogowych: Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie. Ze względu na znaczny zakres robót jest to zadanie realizowane od III kw. 2021 r. do III kw. 2022 r.