Bezpieczeństwo. W letnich miesiącach jest najwięcej takich wypadków

W wielu polskich szkołach ruszyły zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Oznacza to większe prawdopodobieństwo pojawienia się dziecka na drodze.

To właśnie w ciepłych miesiącach roku (maj-wrzesień) ma miejsce najwięcej wypadków z udziałem dzieci do lat 14. W maju 2019 r. takich zdarzeń było blisko dwukrotnie więcej niż w styczniu czy lutym tego samego roku, a najwięcej wypadków wydarzyło się w czerwcu.

Wiosna i lato to zawsze czas wycieczek i dłuższych wyjazdów, a także większej aktywności dzieci na zewnątrz, co niestety zwiększa prawdopodobieństwo wypadku. W tym roku dodatkowym czynnikiem ryzyka może być to, że kierowcy zdążyli się już odzwyczaić od widoku dzieci poruszających się bez opieki rodzica. Tym bardziej należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu przejść dla pieszych, przedszkoli, szkół czy osiedli mieszkaniowych – mówią trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.