BMW serii 4 Coupe. Dane techniczne, wersję napędowe, wygląd

BMW serii 4 Coupe. Wygląd zewnętrzny

Wygląd nowego BMW serii 4 Coupé odzwierciedla zarówno charakterystyczny styl sportowych dwudrzwiowych modeli marki, jak i nowy język stylistyczny. Wydłużone proporcje nowego BMW serii 4 Coupé wynikają z większych wymiarów zewnętrznych w porównaniu z poprzednim modelem, które zwiększyły się o 128 mm do 4768 mm na długości i o 27 mm do 1852 mm na szerokości, a także z wydłużenia rozstawu osi o 41 mm do 2851 mm. Wysokość pojazdu wzrosła tylko o 6 mm do 1383 mm. Jest więc mniejsza o 57 mm niż w nowym BMW serii 3 Limuzyna. Znacznie zwiększył się rozstaw kół w porównaniu z poprzednim modelem: z przodu o 28 mm, z tyłu o 18 mm i o 23 mm w porównaniu z nowym BMW serii 3 Limuzyna.

Duże, ustawione pionowo nerki BMW są pochylone do przodu i rozciągają się prawie do dolnej krawędzi zderzaka. Ich wloty powietrza mają standardowo siatkową stylistykę, wcześniej stosowaną tylko w samochodach BMW M. Atrapa chłodnicy BMW stanowi charakterystyczny, centralny element przodu. Pionowe, połączone pośrodku nerki są nawiązaniem i nowoczesną interpretacją tradycyjnej stylistyki znanej z legendarnych klasyków tej marki, takich jak BMW 328 czy BMW 3.0 CSi.

Spłaszczone reflektory nowego BMW serii 4 Coupé zachodzą mocno na przednie nadkola. Wyposażenie standardowe obejmuje w pełni diodowe reflektory. Opcjonalnie dostępne są diodowe reflektory adaptacyjne ze światłami laserowymi BMW. Obejmują światła skrętne ze zmiennym oświetleniem jezdni zoptymalizowanym do jazdy w mieście i na autostradach. Przy prędkościach powyżej 60 km/h światła laserowe BMW zwiększają zasięg świateł drogowych do 550 m, dynamicznie podążając za przebiegiem drogi.

BMW serii 4 Coupe. Wnętrze

Wyposażenie standardowe obejmuje fotele sportowe i nową skórzaną kierownicę sportową. Konsola środkowa w połączeniu z dopasowaną stylistyką deski rozdzielczej i boczków drzwi otacza przednie fotele, zapewniając jednocześnie poczucie przestronności. Oferowana w standardzie akustyczna przednia szyba optymalizuje komfort podróżowania.

Zestaw wskaźników i monitor pokładowy tworzą w nowym BMW serii 4 Coupé duży zespół wyświetlaczy. Panel obsługi na konsoli środkowej mieści teraz również przycisk start/stop silnika. Charakterystyczne dla tego modelu tylne siedzenia przeznaczone dla dwóch pasażerów mają zintegrowane zagłówki i wyraźny charakter pojedynczych foteli.

BMW serii 4 Coupe. Napęd

Nowe BMW M440i xDrive Coupé, podobnie jak wersje z silnikiem wysokoprężnym, jest wyposażone w technologię mild hybrid. Zastosowanie wydajnego 48-woltowego alternatora odwracalnego i dodatkowego akumulatora pozwala na większy odzysk energii hamowania. Energia ta wykorzystywana jest zarówno do zasilania sieci pokładowej, jak i do odciążania i wspomagania silnika spalinowego. Dodatkowa moc 8 kW (11 KM) alternatora odwracalnego zapewnia elektryczny „boost” zwiększający dynamikę ruszania z miejsca i przyspieszania.

Oprócz najwyższego modelu sześciocylindrowego z 6-cylindrowym silnikiem rzędowym o mocy 275 kW (374 KM) dostępne są jeszcze dwa 4-cylindrowe silniki benzynowe. W nowym BMW 420i Coupé oferują moc 135 kW (184 KM), a w nowym BMW 430i Coupé 190 kW (258 KM). Modele BMW 420d Coupé oraz BMW 420d xDrive Coupé napędza 4-cylindrowy silnik wysokoprężny o mocy 140 kW (190 KM). Silnik, podobnie jak sześciocylindrowa rzędówka nowego BMW 430d xDrive Coupé wyposażony jest w dwustopniowy układ turbodoładowania. Dwie turbosprężarki o różnych wielkościach dają również nowemu BMW M440d xDrive Coupé bardzo szybką reakcję na gaz. Wszystkie modele spełniają wymogi normy emisji spalin Euro 6d.

Po raz pierwszy wszystkie modele BMW serii 4 Coupé wyposażone są standardowo w z 8-stopniową skrzynię Steptronic.

BMW serii 4 Coupe. Systemy bezpieczeństwa

Ostrzeganie przed kolizją czołową z uruchomieniem hamulców, ostrzeganie przed zjechaniem z pasa ruchu z naprowadzaniem na kurs ze wspomaganiem kierownicy oraz wskazanie ograniczenia prędkości teraz w wyposażeniu standardowym. Opcjonalny system asystujący kierowcy Professional obejmujący m.in. asystenta kierowania i prowadzenia na pasie ruchu z nową funkcją aktywnej nawigacji. System rozpoznaje niezbędne zmiany pasa ruchu na podstawie danych nawigacyjnych. Ponadto w korkach na autostradach nowy asystent korytarza ratunkowego automatycznie prowadzi nowe BMW serii 4 Coupé do idealnej krawędzi pasa.

Nowym elementem opcjonalnego asystenta parkowania jest asystent cofania. Rejestrator jazdy BMW zawarty w asystencie parkowania plus rejestruje 40-sekundowe nagrania wideo z otoczenia pojazdu.

Wyświetlacz BMW Head-Up nowej generacji wskazuje informacje istotne podczas jazdy na powierzchni projekcyjnej powiększonej o 70 procent. Oprócz tego BMW Live Cockpit Professional oferuje nową wizualizacją otoczenia. Przedstawia on pojazd i sytuację na drodze w jego otoczeniu na cyfrowym zestawie wskaźników i dostarcza informacji o możliwościach działania dostępnych dzięki aktywnym systemom wspomagającym kierowcę.

Standardowy BMW Live Cockpit Plus obejmuje system obsługi iDrive z monitorem pokładowym o przekątnej 8,8 cala i kontrolerem dotykowym, zestaw wskaźników w stylistyce Black Panel z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 5,1 cala pośrodku oraz system multimedialno-nawigacyjny, dwa gniazda USB do transmisji danych i łącze Wi-Fi. Zainstalowana na stałe karta SIM z łącznością 4G LTE oraz standardowy pakiet Connected Package Professional umożliwiają korzystanie z usług cyfrowych, takich jak BMW TeleServices i inteligentne połączenia alarmowe, informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, w tym ostrzeganie przed zagrożeniami, usługi zdalne i usługi Concierge.

