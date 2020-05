BMW serii 5. Co zmienia lifting? To mocna hybryda typu plug-in (PHEV)

Nerki ” BMW zyskały na szerokości i wysokości, się gają teraz niżej w pasie przednim i mają jednoczęściowe obramowanie. W wyposażeniu dodatkowym oferowane są nowe w pełni diodowe reflektory adaptacyjne z nieoślepiającymi światłami drogowymi BMW Selective Beam z technologią matrycową oraz asystentem świateł drogowych. We wszystkich wariantach modelowych BMW serii 5 dostępne są też światła laserowe BMW. W obu opcjonalnych wersjach reflektorów zewnętrzne światła dzienne pełnią również funkcję kierunkowskazów.

Czarne obwódki i nowa grafika w kształcie litery L nadają również lampom tylnym nowego BMW serii 5 szczególny wygląd. Tylne światła pozycyjne i światła stop zintegrowane są we wspólnym elemencie świetlnym, który tworzy jedną całość z trójwymiarowo uformowanym kloszem. Niezależnie od linii stylistycznej i silnika wszystki e modele nowego BMW serii 5 są teraz wyposażone w trapezowe końcówki rur wydechowych.

Pakiet sportowy M zyskał teraz znacznie na wyrazistości z przodu i z tyłu. Dodatkowe akcenty tworzą nowe lakiery i oferowane po raz pierwszy obręcze kół BMW Individual Air Performance. Wprowadzeniu na rynek nowego BMW serii 5 towarzyszyć będzie limitowana do 1000 egzemplarzy edycja M Sport, której ekskluzywne wyposażenie obejmować będzie pakiet sportowy M, obręcze kół Air Performance oraz lakier metalizowany w kolorze szarym Donington.

BMW Serii 5. Co we wnętrzu?

Zdecydowano się na standardowy monitor pokładowy o przekątnej 10,25 cala (opcjonalnie 12,3 cala), nowe przyciski obsługi na konsoli środkowej i skórzaną kierownicę sportową z nowym rozmieszczeniem przycisków wielofunkcyjnych w standardzie. Wyposażenie standardowe uzupełnia ponadto klimatyzacja automatyczna o rozszerzonym zakresie funkcji.

Nowe wyposażenie opcjonalne obejmuje fotele wielofunkcyjne z szerokim zakresem regulacji, nowe listwy ozdobne i tapicerki z perforowanego Sensateku.

BMW Serii 5. Wersje napędowe

Od jesieni 2020 r. technologia BMW eDrive najnowszej generacji w połączeniu z czterocylindrowym silnikiem benzynowym napędzać będzie nie tylko nowe BMW 530e Limuzyna i nowe BMW 530e xDrive Limuzyn, lecz również nowe BMW 530e Touring i nowe BMW 530e xDrive Touring.

Silnik spalinowy generuje moc 135 kW (184 KM), a silnik elektryczny 80 kW (109 KM). Moc systemową obu jednostek napędowych można dzięki funkcji XtraBoost zwiększyć przez krótki czas do 215 kW (292 KM). Zasięg w trybie elektrycznym wynosi w nowym BMW 530e Touring od 58 do 62 km, a w nowym BMW 530e xDrive Touring od 53 do 56 km. Dodatkową ofertą pośród modeli hybrydowych plug-in będzie od jesieni 2020 r. nowe BMW 545e xDrive Limuzyna. W tym modelu napęd elektryczny o mocy 80 kW (109 KM) jest połączony z sześciocylindrowym rzędowym silnikiem benzynowym o mocy 210 kW (286 KM). Razem daje to moc systemową 290 kW (394 KM). Zasięg w trybie elektrycznym nowego BMW 545e xDrive Limuzyna wynosi od 54 do 57 km. Wszystkie modele hybrydowe plug in umożliwiają standardowo korzystanie z usługi cyfrowej BMW eDrive Zone. Ta unikalna funkcja automatycznie włącza tryb elektryczny przy wjeżdżaniu do stref niskiej emisji spalin.

Oprócz silnika V8 o mocy 390 kW (530 KM) w najwyższym modelu BMW M550i xDrive Limuzyna w nowym BMW serii 5 oferowane będą trzy silniki benzynowe i trzy wysokoprężne o mocy od 135 kW (184 KM) do 250 kW (340 KM). Wydajność silników benzynowych optymalizuje bezpośredni wtrysk benzyny pracujący pod wyższym ciśnieniem.

Dwustopniowe turbodoładowanie stosowane obecnie we wszyytkich jednostkach wysokoprężnych zwiększa spontaniczne

oddawanie mocy. Wszystkie silniki oferowane są standardowo z 8 stopniową skrzynią Steptronic. Inteligentny napęd na wszystkie koła BMW xDrive jest dostępny standardowo lub opcjonalnie we wszystkich wariantach modelowym

z wyjątkiem podstawowego silnika benzynowego.

BMW Serii 5. 48 woltowa technologia mild hybrid

Technologia mild hybrid wprowadzona po raz pierwszy jesienią 2019 r. w modelach BMW 520d i BMW 520d xDrive będzie teraz zapewniać jeszcze lepsze osiągi przy niższym zużyciu paliwa i zwiększonym komforcie jazdy

we wszystkich cztero i sześciocylindrowych modelach nowego BMW serii 5.

Zastosowanie szczególnie wydajnego 48 woltowego alternatora odwracalnego i dodatkowego akumulatora pozwala na większy odzysk energii hamowania. Energia ta wykorzystywana jest zarówno do zasilania sieci pokładowej, jak i do odciążania i wspomagania silnika spalinowego.



Dodatkowa moc 8 kW (11 KM) alternatora odwracalnego zapewnia elektryczny „„boost” ” zwiększający dynamikę ruszania zwiększający dynamikę ruszania zz miejsca i przyspieszania.

BMW Serii 5. Wyposażenie

Dodatkowe funkcje systemów wspomagających kierowcę oferowanych w nowym BMW serii 5 zwiększają zarówno komfort jazdy na długich trasach, jak i bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach na drodze. Ostrzeganie przed zjechaniem z pasa ruchu zawarte w opcjonalnym systemie asystującym kierowcy teraz obejmuje dodatkowo funkcję naprowadzania na pas ruchu.

Nowy asystent kierowania i prowadzenia po pasie ruchu nowego systemu asystującego kierowcy Professional oferuje również aktywną nawigację. System rozpoznaje niezbędne zmiany pasa ruchu na podstawie danych nawigacyjnych. Kierowca może wtedy wygodnie wykonywać tę operację za pomocą asystenta zmiany pasa. Ponadto w korkach na autostradach nowy asystent korytarza ratunkowego automatycznie prowadzi pojazd do idealnej krawędzi pasa.

Rozszerzony został również zakres funkcji asystenta parkowania. Asystent cofania przejmuje teraz prowadzenie podczas jazdy do tyłu na odcinku do 5050 m. Nowy rejestrator jazdy umożliwia nagrywaniem. Nowy rejestrator jazdy umożliwia nagrywanie ii zapisywanie obrazu zapisywanie obrazu wideo tego, co dziejewideo tego, co dzieje się wokół pojazdu. Nowa wizualizacja otoczenia 3D wokół pojazdu.

Zarówno w przypadku standardowego BMW Live Cockpit Plus, jak i opcjonalnego BMW Live Cockpit Professional do BMW serii 5 wchodzi nowy system operacyjny BMW 7. Wraz ze standardową integracją smartfonów

w samochodzie, oprócz Apple CarPlay, dostępna będzie teraz również funkcja Android Auto. Nowa funkcja

