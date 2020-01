BMW. SUV-y X1 i X2 w odmianach hybrydowych

Napęd hybrydowy plug-in w nowym BMW X1 xDrive25e i nowym BMW X2 xDrive25e obejmuje 3-cylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,5 l z technologią BMW TwinPower Turbo oraz opracowany specjalnie do tego modelu silnik elektryczny. Bazuje on na modułowej technologii eDrive stworzonej przez BMW Group. Maksymalna moc silnika benzynowego wynosi 125 KM, a maksymalny moment obrotowy 220 Nm. Jednostka napędza przednie koła przez 6-stopniową skrzynię Steptronic.

BMW X1 i X2. Wsparcie dla silnika benzynowego

Silnik elektryczny generuje moc 95 KM i przekazuje moment obrotowy 165 Nm na tylne koła za pośrednictwem jednobiegowej przekładni. Razem tworzy to specyficzny dla hybryd napęd na wszystkie koła. Silnik benzynowy w tandemie z silnikiem elektrycznym generują łączną moc 220 KM, zaś maksymalny moment obrotowy obu jednostek napędowych wynosi 385 Nm. Dzięki umieszczeniu silnika elektrycznego nad osią tylną uzyskano harmonijnie wyważony rozkład masy na osie.

Jak informuje producent, BMW X1 xDrive25e przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,9 s,zaś w BMW X2 xDrive25e sprint od 0 do 100 km/h trwa 6,8 s. Oprócz tego elektryczna funkcja boost w układzie napędowym zapewnia dodatkową, bezpieczną rezerwę mocy, umożliwiając sportowy styl jazdy, np. podczas wyprzedzania. Prędkość maksymalna BMW X1 xDrive25e wynosi 193 km/h, BMW X2 xDrive25e - 195 km/h.

Akumulator litowo-jonowy najnowszej generacji ma całkowitą pojemność 10 kWh. Daje to zasięg na napędzie elektrycznym od 54 do 57 km. Akumulator można ładować ze zwykłych gniazdek elektrycznych za pomocą standardowego kabla. Do pełnego naładowania baterii potrzeba wówczas około 5 godzin. 80 procent swojej całkowitej pojemności akumulator osiąga po upływie 3,8 godziny. Przy korzystaniu ze stacji BMW i Wallbox czas ładowania do 100 procent wynosi niespełna 3,2 godziny. 80 procent naładowania osiągane jest już po 2,4 godziny.

BMW X1 i X2. W trybie elektrycznym

Kierowca może zmieniać tryb działania napędu przyciskiem eDrive w konsoli środkowej. W standardowym ustawieniu AUTO eDRIVE inteligentny system napędu na cztery koła zapewnia optymalną interakcję między obiema jednostkami napędowymi w każdej sytuacji na drodze. Napęd hybrydowy typu plug-in wykorzystuje także dane z systemu nawigacyjnego, aby zwiększyć wydajność oraz radość z jazdy. Przy włączonym prowadzeniu do celu przewidujący system zarządzania energią może również uwzględniać profil trasy do sterowania układem napędowym.

Do maksymalnego wykorzystywania możliwości napędu elektrycznego służy tryb MAX eDrive. W tym trybie hybrydy X1 i X2 osiągają prędkość maksymalną 135 km/h. Dostępny jest także tryb SAVE BATTERY. Umożliwia kierowcy utrzymanie stanu naładowania akumulatora podczas jazdy lub zwiększenie go poprzez odzysk energii. W ten sposób można zachować pojemność akumulatora do późniejszego wykorzystania, np. podczas jazdy w mieście w trybie całkowicie elektrycznym.

BMW Group zakłada, że do końca 2021 roku wprowadzi na drogi ponad milion samochodów z napędem zelektryfikowanym. Do 2021 roku 25 procent pojazdów sprzedawanych przez BMW Group w Europie będzie wyposażonych w napęd elektryczny. Do 2025 r. liczba ta ma osiągnąć 33 procent, a do 2030 r. 50 procent. Koncern planuje do 2023 roku rozszerzyć swoją ofertę o kolejne 25 zelektryfikowanych pojazdów.

