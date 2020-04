Budowa dróg. Dofinansowanie zatwierdzone. Na co mogą liczyć poszczególne województwa?

W tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad oddała ok. 144 km dróg. Do końca roku planowane jest oddanie jeszcze ok. 318 km. Łącznie w 2019 r. udostępnionych zostanie kierowcom ok. 462 km nowych dróg, czyli ok. 140 km więcej niż w zeszłym roku.