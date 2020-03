Budowa dróg. Pierwsza obwodnica z rządowego programu. Gdzie powstanie?

To w sumie dwadzieścia pięć odcinków: obwodnic, dróg ekspresowych i autostrad, które po oddaniu do użytku wydłużą istniejące ciągi komunikacyjne. Szacowana wartość ich realizacji to ok. 12,2 mld zł, a wszystkie mają zapewnione finansowanie w ramach zwiększonego do ponad 142 mld zł limitu na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).