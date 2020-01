Budowa dróg. W 2019 powstało 460 km nowych dróg. Jakie plany na ten rok?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podsumowała 2019 r. Jak poinformowano, to był drugi w historii GDDKiA rekordowy rok. Zakończono realizację 80 zadań o łącznej długości ponad 960 km. Udostępniliśmy do ruchu 460 km nowych dróg

W listopadzie przekroczono liczbę 4000 km dróg szybkiego ruchu w Polsce. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 4121,3 km autostrad i dróg ekspresowych (1696,2 km to autostrady, 2425,1 km to drogi ekspresowe).

W tym roku plany GDDKiA są skromniejsze, bo do użytku ma być oddanych ok. 150 km nowych tras.

Trwa m.in. budowa odcinka autostrady A2 na wschód od Warszawy. Według zapowiedzi w drugiej połowie roku mają być gotowe dwa nowe odcinki (ok. 15 km) z Warszawy do Mińska Mazowieckiego.

W połowie roku można się też spodziewać ukończenia dwóch pierwszych odcinków południowej obwodnicy Warszawy (droga ekspresowa S2). Zgodnie z tym planem kierowcy będą mogli przejechać od węzła Puławska, tunelem pod Ursynowem, do węzła Przyczyłkowa i dałej do Wału Miedzeszyńskiego.

Pod koniec 2020 r. gotowy ma byc fragment S2 od Wału Miedzeszyńskiego do węzła Lubelska.

W tym roku powstaną też kolejne kilometry obwodnicy Bydgoszczy, która jest fragmentem trasy S5. Do użytku ma być oddany 13-kilometrowy odcinek od Białych Błot do Tryszczyna.

Skromne plany są w przypaadku trasy S10. W 2020 r. do użytku zostanie oddany tylko druga jezdnia w pobliżu Szczecina, od Kobylanki do Zieniewa.

Nieco większe plany GDDKiA dotyczą trasy S17 z Warszawy do Lublina. Do połowy roku ma zostać otwarta do użytku obwodnica Kołbieli wraz z droga łącząca do węzła Lubelska w Warszawie. Razme ok. 25 km.

Natomiast w drugiej połowie roku ma być gotowy 17-kilometrowy odcinek trasy S61 wiodącej z Warszawy do wschodniej części Mazur i dalej do granicy z Litwą. Chodzi o odcinek od węzła Śniadowo aż do węzła Łomża Południe.

