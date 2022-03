Budowa dróg w Polsce. Które trasy mają powstać w 2022 roku? Plany GDDKiA

W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych i Programu budowy 100 obwodnic realizowanych jest obecnie 112 zadań o łącznej długości 1414,2 km.



W przetargu są 22 zadania o długości 288,6 km, a kolejne 168 zadań o łącznej długości ponad 2,5 tys. km jest na etapie przygotowania.

Plan na 2022 r. obejmuje ogłoszenie przetargów na ok. 475 km nowych dróg. Będzie to blisko 340 km dróg ekspresowych, ponad 30 km obwodnic oraz postępowania na poszerzenie autostrady A2 od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa (88,2 km) oraz dobudowę drugiej jezdni na S19 Sokołów Małopolski Północ - Jasionka (13,8 km).



- W tym roku spodziewamy się również uzyskać decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla 53 odcinków dróg o łącznej długości ponad 630 km. To pozwoli na rozpoczęcie robót w terenie. Dla kierowców, w procesie realizacji inwestycji, najważniejszy jest moment, gdy przekazujemy im kolejne kilometry nowych, bezpiecznych i komfortowych dróg. Plan na bieżący rok zakłada oddanie do ruchu łącznie 345,5 km nowych dróg, w tym 46,1 km autostrad, 253,1 km dróg ekspresowych i 46,3 km obwodnic (w klasie GP - droga główna ruchu przyspieszonego) - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Jakie drogi są planowane w 2022 r? Plany GDDKiA

Autostrady

A1 Piotrków Trybunalski Południe - Kamieńsk (24,2 km)

A18 od km 11+860 (ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do 33+760 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) (21,9 km)

Drogi ekspresowe, które powstaną w 2022 r.:

S3 rozbudowa węzła Kijewo (1,7 km)

S3 Kamienna Góra Północ - Lubawka (granica państwa) (15,3 km)

S5 Nowe Marzy - Świecie Południe (23,3 km)

S5 Świecie Południe - Bydgoszcz Północ (22,4 km)

S6 Bożepole Wielkie - Luzino (10,4 km)

S6 Luzino - Szemud (10,3 km)

S6 Szemud - Gdynia Wielki Kack (20,2 km)

S7 Napierki - Mława (14 km)

S7 Pieńki - Płońsk (13,8 km)

S7 Warszawa Lotnisko - Lesznowola (6,5 km)

S7 Lesznowola - Tarczyn Północ (14,8 km)

S7 Naprawa - Skomielna Biała (3,1 km)

S14 Łódź Lublinek - Łódź Teofilów (12,2 km)

S17 Warszawa Wschód - Lubelska (2,5 km)

S19 Niedrzwica Duża - Kraśnik (20 km)

S19 Zdziary - Rudnik nad Sanem (8,2 km)

S61 Łomża Południe - Łomża Zachód (7,2 km)

S61 Szczuczyn - Ełk Południe (23,3 km)

S61 koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek (24,2 km)

Drogi krajowe

DK9 obwodnica Iłży (7,2 km)

DK15 obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego (17,7 km)

DK35 obwodnica Wałbrzycha (1,1 km) - inwestycja podzielona jest na dwa odcinki, miejski finansowany przez Prezydenta Wałbrzycha i pozamiejski finansowany przez GDDKiA o długości 1,1, km)

DK40 obwodnica Kędzierzyna-Koźla (etap II) (14,3 km)

DK51 obwodnica Smolajn (1,8 km)

DK73 Kielce - m. Brzeziny/Morawica (4,2 km).

