Bugatti Chiron Pur Sport1. Jeden egzemplarz kosztuje 3 mln euro

Fiat 126p miał silnik dwucylindrowy i to wystarczyło, bo przecież Polacy jeździli maluchami w mieście, na wakacje nad morze, a nawet do Turcji, Włoch, czy Francji! Czy zatem trzycylindrowe wersje, tak krytykowane przez wielu internautów, to faktycznie przerost ekologicznych marzeń nad wymogami komfortu jazdy?