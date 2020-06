Cała nadzieja w imporcie? TOP20 używanych aut w Polsce

Licząc od początku bieżącego roku import używanych samochodów osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony wyniósł 304 047 sztuk, o 28,3% mniej niż rok wcześniej. Drastyczny spadek, odnotowany szczególnie w kwietniu, jest oczywiście skutkiem pandemii, m.in. braku możliwości rejestracji sprowadzonych aut i znacznego ograniczenia przemieszczania się.



Średni wiek aut sprowadzonych w ciągu pięciu miesięcy 2020 roku wyniósł 11,7 roku, podobnie w samym maju. Udział pojazdów z silnikami Diesla w imporcie aut osobowych w piątym miesiącu roku wyniósł zaledwie 40,6%. Ostatnio tak stosunkowo niski udział notowany był trzy lata wcześniej, w maju 2017 roku. Trend 12-miesięczny spadł do poziomu 43,6%.

Warto zwrócić uwagę, że wiek importowanych pojazdów różni się w zależności od zastosowanego w nich rodzaju paliwa. Średni wiek samochodów osobowych i dostawczych z silnikami Diesla wynosi 10 lat i 7 miesięcy, średni wiek aut z napędem benzynowym – 12 lat i 6 miesięcy. Oczywiście najmłodsze są samochody elektryczne (4 lata i 7 miesięcy).



We wszystkich województwach tegoroczny import był mniejszy niż rok wcześniej. Najwięcej samochodów sprowadzonych zostało do woj. wielkopolskiego (40 489 szt.), które wykazało jednocześnie najmniejszy w skali kraju procentowy spadek importu w porównaniu z ubiegłym rokiem (-24,5%).



Ranking TOP10 krajów, z których w bieżącym roku najczęściej importowane są samochody do Polski:

1. Niemcy – 168 989 szt. (-31,0%)

2. Francja – 31 795 szt. (-24,0%)

3. Belgia – 21 249 szt. (-28,5%)

4. Stany Zjednoczone – 12 978 szt. (5,0%)

5. Holandia – 12 914 szt. (-31,8%)

6. Włochy – 10 766 szt. (-34,2%)

7. Szwajcaria – 8 425 szt. (-29,9%)

8. Dania – 7 730 szt. (-30,8%)

9. Austria – 7 381 szt. (-28,2%)

10. Szwecja – 6 765 szt. (-28,4%)



Ranking TOP20 najczęściej sprowadzanych marek w 2020 roku. Warto zwrócić uwagę, że trzy czołowe marki tego zestawienia stanowią łącznie 29,5% tegorocznego importu:

1. Volkswagen – 33 612 szt.,

2. Opel – 29 177 szt.,

3. Ford – 26 958 szt.,

4. Audi – 26 091 szt.,

5. Renault – 19 556 szt.,

6. BMW – 19 061 szt.,

7. Peugeot – 15 126 szt.,

8. Mercedes – 14 291 szt.,

9. Citroen – 14 115 szt.,

10. Fiat – 10 239 szt.,

11. Toyota – 10 140 szt.,

12. Hyundai – 8 919 szt.,

13. Nissan – 8 006 szt.,

14. SEAT – 7 956 szt.,

15. Volvo – 7 424 szt.,

16. Skoda – 6 736 szt.,

17. Kia – 6 688 szt.,

18. Honda – 5 948 szt.,

19. Mazda – 5 931 szt.,

20. Suzuki – 4 240 szt.



Ranking TOP20 najczęściej sprowadzanych modeli w 2020 roku. Ta grupa stanowi łącznie 32,2% tegorocznego importu:

1. Aud A4 – 10 096 szt.,

2. Volkswagen Golf – 8 482 szt.,

3. Opel Astra – 7 911 szt.,

4. BMW 3 – 7 088 szt.,

5. Audi A3 – 5 873 szt.,

6. Volkswagen Passat – 5 414 szt.,

7. Opel Corsa – 4 950 szt.,

8. Ford Focus – 4 906 szt.,

9. Audi A6 – 4 873 szt.,

10. BMW 5 – 4 678 szt.,

11. Ford Fiesta – 4 259 szt.,

12. Volkswagen Polo – 4 203 szt.,

13. Ford Mondeo – 4 096 szt.,

14. Opel Meriva – 3 345 szt.,

15. Nissan Qashqai – 3 322 szt.,

16. Renault Clio – 3 089 szt.,

17. Renault Scenic – 2 991 szt.,

18. Opel Insignia – 2 867 szt.,

19. Renault Megane – 2 838 szt.,

20. Mercedes C – 2 747 szt.





