Ceny paliw. Benzyna droższa od diesla

W polskich rafineriach w ostatnich dniach zwyżka benzyny była wyraźna - dzisiejsza cena w porównaniu z minionym weekendem jest wyższa o 21,2 zł/m sześc. i wynosi 3503,4 zł/m sześc., a w przypadku benzyny Pb98 zmiana na plus to 9,8 zł/m sześc. czyli jej cena to 3716,6 zł/m sześc. Jeśli chodzi o olej napędowy zmiana zwyżkowa nie pojawia się, bowiem cena w porównaniu z ubiegłą sobotą jest niższa o 9,2 zł na metrze sześc. i wynosi 3389,4 zł. Aktualny poziom hurtowych cen oleju opałowego wynosi 2176,4 zł/m sześc. - wynik jest więc o niemal 25 zł na metrze sześc. niższy niż w sobotę.