Ceny paliw. Na stacjach będzie jeszcze taniej?

Wprawdzie na rynku międzynarodowym pojawiały się chwilowe sygnały możliwego odbicia i pewnej poprawy sytuacji związanej z redukcją nadpodaży - jednak były to incydenty i wszystko wskazuje na to, że rynek łatwo się nie zbilansuje. Przed nami jeszcze wciąż czas niskich cen.

Ceny paliw. Rafinerie nie podbijają cen

Jeśli porównać obecny poziom cen z wynikami z minionej soboty - szczególnie wyraźnie widać obniżki cen olejów opałowego i napędowego. Te potaniały odpowiednio o 80,6 i 77 zł i kosztują obecnie 1789 i 3141,4 zł/m sześc. W przypadku benzyn zmiana jest nieco mniejsza - w omawianym okresie benzyna 98-oktanowa potaniała o 31 zł, do poziomu 2975,4 zł/m sześc., a w przypadku Pb95 spadek wyniósł niecałe 21 zł. Dzisiejsza średnia cena metra sześc. tego paliwa to 2786,80 zł.

Ceny paliw. Wielkanoc z niższymi cenami

Wprawdzie okres wielkanocny, zwykle będący czasem świątecznych wyjazdów Polaków wiązał się z przyglądaniem się cenom paliw, jednak tegoroczne święta będą znacznie się różnić od typowych. Musimy pozostać w domach i jedynie nieliczni z nas będą tankować swe samochody - a tutaj spodziewać się można miłego zaskoczenia. W okresie między 6 i 12 kwietnia spodziewamy się dla benzyny Pb98 cen z przedziału 4,23-4,49 zł/l. W przypadku benzyny 95-oktanowej przewidywana jest średnia cena 3,89-4,18 zł/l. Ceny oleju napędowego będą wynosić 4,14-4,30 zł/l. Zmiana spadkowa jest także mocno prawdopodobna w cenie autogazu - tutaj spodziewamy się osiągnięcia poziomu 1,78-1,90 zł/l.

Tankujesz? Rób to z głową

Stacje paliw to miejsca, przez które każdego dnia przejeżdżają setki innych zmotoryzowanych. Zadbajmy o to, by tankować w sposób bezpieczny dla zdrowia. Prawie wszystkie stacje posiadają rękawiczki jednorazowe przy dystrybutorach. Ich głównym celem jest ochrona rąk przed brudem, ale w równym stopniu chronią one przed zarazkami. Pistolet dystrybutora jest codziennie dotykany przez wiele osób i dlatego, szczególnie teraz, warto zakładać ochronne rękawiczki jednorazowe. Podczas płacenia najlepiej użyć karty zbliżeniowej, dzięki czemu nie będziemy mieli kontaktu z przechodzącą przez tysiące rąk gotówką.

Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce Aktualizacja 2020-04-01 Pb 98 4,56 Pb 95 4,19 ON 4,30 LPG 1,92

Ceny w zł/litr.

Źródło: e-petrol.pl/Information Market

Zobacz także: SUV-y Škody. Kodiaq, Karoq i Kamiq. Trojaczki w komplecie