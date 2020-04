Ceny paliw. Obniżka trwa dalej. Ile zapłacimy za litr benzyny?

Choć w porównaniu do sytuacji sprzed tygodnia skala obniżek z ostatnich dni jest mniejsza i tak jest ona znacząca. Jak wynika z przeprowadzonego przez e-petrol.pl monitoringu cenowego, w ciągu ostatnich kilku dni benzyny potaniały o 13 - 14 groszy i aktualnie ich litr kosztuje 4,56 oraz 4,19 zł. O 12 groszy spadła także średnia, ogólnopolska cena diesla, która wynosi dziś 4,30 zł/l. Korekta nie ominęła również ceny autogazu, która poszybowała w dół o 7 groszy i obecnie jest równa 1,92 zł/l.

Na paliwowej mapie Polski wyróżniają się województwa śląskie i świętokrzyskie, w których w najbardziej atrakcyjnych cenach można tankować benzyny: za 4,37 i 4,05 zł/l. W województwach łódzkim i opolskim natomiast najmniej płaci się za zakup litra diesla i LPG: 4,16 i 1,80 zł. Najwyższe, średnie ceny Pb98, Pb95 oraz autogazu e-petrol.pl zarejestrował zaś w tym tygodniu w województwie zachodniopomorskim: 4,72, 4,35 oraz 2,01 a oleju napędowego na Opolszczyźnie, gdzie wynosi ona 4,43 zł/l.

Tankujesz? Rób to z głową

Stacje paliw to miejsca, przez które każdego dnia przejeżdżają setki innych zmotoryzowanych. Zadbajmy o to, by tankować w sposób bezpieczny dla zdrowia. Prawie wszystkie stacje posiadają rękawiczki jednorazowe przy dystrybutorach. Ich głównym celem jest ochrona rąk przed brudem, ale w równym stopniu chronią one przed zarazkami. Pistolet dystrybutora jest codziennie dotykany przez wiele osób i dlatego, szczególnie teraz, warto zakładać ochronne rękawiczki jednorazowe. Podczas płacenia najlepiej użyć karty zbliżeniowej, dzięki czemu nie będziemy mieli kontaktu z przechodzącą przez tysiące rąk gotówką.

Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce Aktualizacja 2020-04-01 Pb 98 4,56 Pb 95 4,19 ON 4,30 LPG 1,92

Ceny w zł/litr.

Źródło: e-petrol.pl/Information Market

