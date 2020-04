Ceny paliw. Olej napędowy średnio po 4,19 zł/l. Czy będzie taniej? Co składa się na cenę na stacji?

Pierwszy raz w historii cena ropy WTI (West Texas Intermediate) w kontraktach terminowych na maj spadła w miniony poniedziałek o ponad 300 proc. Kosztowała nawet -37,63 dolarów. To oznaczało, że producenci są gotowi tyle zapłacić, żeby odbiorcy chcieli wziąć od nich surowiec. Ostatnie rekordowe minimum wyniosło 10 dolarów za baryłkę i miało to miejsce... 31 marca 1986 roku.

Popyt na ropę spadł m.in. z powodu pandemii koronawirusa. Z powodu ogromnego spadku popytu na surowiec, magazyny te są już prawie pełne.

Kraje OPEC i grupa innych dostawców ropy, skupionych w tzw. grupie OPEC+, osiągnęły kilka dni temu porozumienie w sprawie zmniejszenia światowego wydobycia ropy o 10 mln baryłek dziennie. Nie poprawiło to jednak sytuacji na światowym rynku paliw. Porozumienie miało na celu zrównoważenie światowych rynków ropy w czasie najmocniejszego od 30 lat spadku popytu na paliwa spowodowanego pandemią koronawirusa.

Komentuje Urszula Cieślak z BM Reflex.

Długo czekaliśmy na decyzję producentów ropy o ograniczeniu wydobycia ropy w sytuacji mocno ograniczonego popytu. Z punktu widzenia konsumentów, osiągnięcie rekordowego porozumienia co do jego wielkości, nie zmieniło znacząco tendencji na rynku detalicznym. To oznacza utrzymanie prawdopodobieństwa dalszego spadku cen na stacjach, choć jak widać z tygodnia na tydzień obniżki są coraz mniejsze. W tym tygodniu liczymy na spadki do 5 groszy na litrze -