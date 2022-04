Ceny paliw. Po ile paliwo 11 kwietnia 2022 roku?

Ropa w tej chwili tańsza jak była przed inwazją widać że Pisowcom było to na rękę ta wojna za to my płacimy więcej 2 zł na litrze złodzieje nie nażra się nigdy?

wodór ma przyszłość nie benzyna czy on (gość)

2022-04-11 14:15

Niech dadza ludzią tankowanie na wodór i auta wodorowe tanio to jest ekologia i przyszłoość a nie elektryki na baterie tak jak toyota miray i honda clarity fuell cell a nie paliwa szukaja ekologi a niewiedza jak zrobic prosty sposób ogniwa paliwowe co już były ze 30 lat temu dopiero światło dzienne ujżały jakieś 7 lat temu , po tokyo w japoni autobusu sa wodorowe toyota sora a my w baterie sie pchamy a utylizacja gdzie do morza beda je wyżucać ee wszystko ładnie pięknie ale niedokońca.