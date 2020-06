Ceny paliw. Początek wakacji tańszy niż rok temu

Z najnowszego raportu e-petrol.pl wynika, że jedynym paliwem, które w ostatnich dniach oparło się podwyżce, jest benzyna Pb98, która nadal kosztuje 4,49 PLN/l, tj. o 10 groszy mniej niż u progu wakacji 2019. O 5 groszy więcej niż przed tygodniem tankujący płacą natomiast za litr Pb95, oferowanej dziś po 4,19 PLN/l. Rok temu średnia cena tego paliwa wynosiła na stacjach aż 5,17 PLN/l. Również o 5 groszy wzrosła średnia cena LPG, sprzedawanego w tym tygodniu średnio po 1,97 PLN/l, podczas gdy przed rokiem ta sama ilość autogazu kosztowała 2,14 PLN. Na przestrzeni ostatniego tygodnia nieznacznie natomiast, bo o jeden grosz podrożał także olej napędowy, za którego litr trzeba płacić przeciętnie 4,16 PLN. W analogicznym okresie roku 2019 średnia, ogólnopolska cena diesla wynosiła 5,09 PLN/l.



Na paliwowej mapie Polski korzystnie wyróżnia się województwo śląskie, w którym najmniej kosztuje tankowanie benzyny Pb95 i oleju napędowego: 4,11 PLN/l i 4,10 PLN/l. Benzyna Pb98 jest zaś najtańsza w Wielkopolsce, gdzie za jej litr płaci się 4,37 PLN. Najniższa, średnia cena LPG obowiązuje natomiast w województwie łódzkim i wynosi tam 1,87 PLN.

Aktualnie najwięcej za zakup litra Pb95 kierowcy płacą na Opolszczyźnie i w województwie zachodniopomorskim, gdzie kosztuje on 4,22 PLN. Mocniejsza odmiana benzyny jest najdroższa w województwie łódzkim, w którym zakup jej litra to wydatek rzędu 4,58 PLN. Na Mazowszu oraz we wspomnianym Zachodniopomorskiem najdroższy jest diesel kosztujący tam 4,23 PLN/l. W drugim z wymienionych regionów najwięcej płaci się też za litr LPG: 2,05 PLN.

Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce Aktualizacja 2020-06-24 Pb 98 4,49 Pb 95 4,19 ON 4,16 LPG 1,97

Ceny w zł/litr.

Źródło: e-petrol.pl/Information Market

