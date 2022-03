Ceny paliw. Ropa na rynkach znowu zaczyna drożeć. Ile kierowcy płacą za tankowanie 23 marca?

Przecena napędzana była głównie obawami o sytuację epidemiczną w Chinach, gdzie wraz ze wzrostem liczby przypadków COVID-19 pojawiły się pierwsze lokalne obostrzenia ograniczające społeczną mobilność. Restrykcyjna polityka władz w Pekinie zerowej tolerancji dla koronawirusa w przypadku rozprzestrzeniania się kolejnej fali epidemii może negatywnie odbić się na popycie na produkty naftowe. Teraz jednak wchodzimy w trend zwyżkowy.

- Na okres między 21 i 27 marca 2022 nasza prognoza dla cen detalicznych to 6,89-7,04 zł/l dla benzyny 98-oktanowej i 6,47-6,62 zł/l dla benzyny Pb95. W przypadku diesla ceny nadal będą wyraźnie wyższe od benzyn i tu widełki cenowe wyniosą 7,31-7,52 zł/l. Autogaz, który w dostawach do stacji ostatnio drożał, może kosztować 3,73-3,84 zł/l w omawianym tygodniu - komentuje e-petrol.pl. Zaznaczam jednak, że to prognozowane średnie ceny i w wielu miejscach mogą się ono znacząco różnić od tych na poszczególnych stacjach.

Źródło: e-petrol.pl/Information Market

Ceny paliw. Jak sytuacja wygląda obecnie?

Ceny paliw na wybranych stacjach benzynowych (ceny z 23 marca 2022)



Benzyna PB 95

Auchan, Zielona Góra - 6,18 zł/l

Circle K, Gliwice - 6,54 zł/l

Amic, Łódź - 6,58 zł/l

Lotos, Warszawa - 6,58 zł/l



Olej napędowy

Carrefour, Szczecin - 6,99 zł/l

Orlen, Radomsko - 7,16 zł/l

Auchan, Warszawa - 7,15 zł/l

BP, Mińsk Mazowiecki - 7,19 zł/l





