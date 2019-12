Ceny paliw. W tym kraju jest najtańsza benzyna na świecie?

- Jeśli masz coś na wymianę, na przykład papierosa, zapalniczkę, wodę czy jedzenie, możesz je tutaj przekazać i to jest akceptowane bez żadnych kosztów ani problemów. Dla nikogo to nie jest tajemnicą – opowiada Orlando Molina, który za paliwo zapłacił papierosem.



Pracownicy stacji najczęściej otrzymują towary deficytowe, czyli np. olej, kaszę czy kukurydzę. W związku z hiperinflacją, 35-krotnie podniesiono pensję minimalną w kraju, jednak to napędziło jedynie wzrost cen.



Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że w tym roku inflacja w Wenezueli może osiągnąć 200 tys. proc.



Wenezuela, która posiada największe rezerwy ropy naftowej na świecie, była kiedyś bardzo bogata. Ale gospodarka popadła w ruinę po dwóch dekadach rządów socjalistów.

Kraj opuściło już ok. 4 mln ludzi, czyli ok. 18 proc. ludności. Każdego dnia z Wenezueli ucieka kolejnych 5 tys. osób.



Sytuację w kraju pogorszyły jeszcze sankcje narzucone przez Stany Zjednoczone na Wenezuelę. USA od lat wywierały presję na reżim Nicolasa Maduro. Naciski gospodarcze wzmocniły się za kadencji Donalda Trumpa, a w szczególności po tym, jak w Wenezueli rozpoczęła się dwuwładza.