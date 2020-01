Citroen. C5 Aircross. SUV w wersji hybrydowej

Premiera Citroena C5 Aircross SUV Hybrid ma być wstępem do tegorocznej ofensywy francuskiej marki, która do końca 2020 r. chce wprowadzić na rynek 6 zelektryfikowanych nowych modeli.

Citroen C5 Aircross SUV Hybrid to hybrydowy samochód typu plug in. Zespół napędowy składa się z silnika benzynowego PureTech o mocy 180 KM oraz silnika elektrycznego o mocy 80 kW. Łączna moc tego zestawu to 225 KM. Jak informuje producent, auto w trybie elektrycznym może przejecchać dystans 50 km/h.

C5 Aircross SUV Hybrid jest pierwszym modelem hybrydowym typu plug in Citroena. Według zapowiedzi do 2023 r. 80 procent oferowanych modeli będzie mieć swoją zelektryfikowaną wersję. Natomiast do 2025 r. wszystkie nowe Citroeny wprowadzone na rynek będą dostępne w wersji zelektryfikowanej.

