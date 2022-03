Cofanie licznika. Jaka kara za fałszowanie przebiegu? Kiedy można wymienić licznik na nowy?

Kara za cofanie licznika

Od 25 maja 2019 roku mamy w polskim systemie prawnym nowe przestępstwo polegające na zmianie wskazań licznika samochodu, ingerencji w prawidłowość pomiaru oraz zleceniu innej osobie dokonania zmiany wskazań licznika lub ingerencji w prawidłowość pomiaru.

Zgodnie z art. 306a Kodeksu Karnego przestępstwo to jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności, a w przypadku tzw. mniejszej wagi karą pozbawienia wolności do lat dwóch.

Obowiązujące przepisy powodują, że nie trzeba nikomu udowadniać oszustwa. Sam fakt ingerencji we wskazania licznika jest już przestępstwem. Tak jak nie wolno przerabiać żadnych dokumentów bez względu na cel, tak nie wolno zmieniać wskazań licznika samochodu. I przestępstwo popełnia nie tylko ten, co licznik przekręca, ale także ten kto takie zmiany zleca.

Wymiana licznika na nowy

Licznik można wymienić jedynie w określonych przypadkach regulowanych przez art. 81a Ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. (Dz.U.2020.110). Można tego dokonać w dwóch sytuacjach: jeśli urządzenie nie odmierza przebytego dystansu lub wymiany wymaga element, który jest na stałe połączony z drogomierzem i nie sposób wymienić go osobno.

Od 1 stycznia 2020 roku wymiana licznika musi być zgłoszona wciągu 14 dni od momentu montażu. Należy tego dokonać na stacji kontroli pojazdów. Sam proces legalizacji nie wymaga okazywania starego licznika.

Kto może spisać przebieg auta?

Od 1 stycznia 2020 r. przebieg samochodu czy motocykla mogą kontrolować policjanci i inne służby mundurowe uprawnione do kontroli zmotoryzowanych

