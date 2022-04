Cofanie licznika. W tych krajach rośnie ryzyko oszustwa

Cofanie licznika kilometrów najczęściej spotykane jest w Europie Środkowej i Wschodniej

Z danych wynika, że najczęściej do zmiany wskazań licznika dochodzi na Łotwie. Przekręcone liczniki w tym kraju miało ponad 24% pojazdów sprawdzonych na carVertical. Ta zatrważająca liczba sugeruje, że co czwarty łotewski nabywca używanego samochodu otrzymuje auto, w którym przestępcy dokonali zmian.



Na drugim miejscu pod względem największego udziału oszustw związanych z cofaniem przebiegu znajduje się Rumunia. Co piąty używany samochód, czyli prawie 20% samochodów sprawdzonych na carVertical w Rumunii, miało nieprawidłowości w przebiegu.



Sytuacja nie wygląda dobrze również w innych krajach nadbałtyckich, trzecim bowiem krajem o największym odsetku samochodów używanych z przekręconym licznikiem jest Estonia, a czwartym Litwa. Rosja i Ukraina również należą do krajów charakteryzujących się wyższym odsetkiem pojazdów z przekręconym licznikiem.



Z drugiej strony, sytuacja w niektórych krajach Europy Środkowej i Południowej wygląda znacznie lepiej, ale nawet na tych "czystszych" rynkach nadal można znaleźć wiele samochodów z przebiegiem, który został sfałszowany. Co dziesiąty używany samochód sprawdzony na carVertical w Czechach, na Słowacji, w Słowenii, Chorwacji i Serbii posiada fałszywy przebieg. Tymczasem w Polsce i na Węgrzech udział pojazdów z takim przebiegiem osiągnął odpowiednio 12% i 14%.

Cofanie licznika. Uboczne szkody dla gospodarki europejskiej

Szef działu komunikacji w carVertical, Matas Buzelis, zauważa, że problemy z transparentnością w Europie kosztują każdego roku miliardy euro. Kupując tanio klienci myślą, że trafili na dobrą okazję, ale w rzeczywistości, jeśli samochód ma podejrzaną historię, tacy kupujący mogą ostatecznie wydać znacznie więcej na naprawy.

Zobacz także: Prawo jazdy. Czy można zobaczyć nagranie z przebiegu egzaminu?



"Głównym źródłem używanych samochodów na rynki Europy Wschodniej są Niemcy, Francja, Belgia, Holandia i Włochy. Transgraniczne transakcje samochodowe są najbardziej ryzykowne, ponieważ to właśnie tam często dochodzi do fałszowania odczytów przebiegu. Przekręcanie liczników jest tzw. niewidzialnym przestępstwem. Według niektórych badań naukowych, w samej Europie powoduje ono straty ekonomiczne w wysokości ponad 9 miliardów euro rocznie" - wyjaśnia Buzelis.

Problem w tym, że władze nie są w stanie skutecznie namierzyć przestępców, którzy cofnęli licznik, a do tego dochodzi jeszcze kwestia przepisów określających kary za takie przestępstwo. Podczas gdy niektóre kraje Europy Zachodniej znane są z nakładania na oszustów wysokich kar pieniężnych, a nawet kar pozbawienia wolności, na słabszych rynkach, gdzie parkingi są przeciętnie starsze, zazwyczaj nie ma wystarczających środków, aby poradzić sobie z takimi problemami.

Cofanie licznika. Samochody z fałszywymi odczytami przebiegu są znacznie trudniejsze do sprzedania

Rok 2021 był trudnym rokiem dla przemysłu motoryzacyjnego z powodu trwającego kryzysu na rynku półprzewodników. Nikt nie chciał pozbyć się samochodu, który wziął w leasing, ponieważ nie było pojazdu, którym można by go zastąpić. Nabywcy samochodów używanych nadal zmagają się z wieloma problemami, ponieważ na rynku samochodów używanych zauważalny jest niedobór samochodów bez wad.



Według carVertical rok 2022 będzie nadal niepokoić nas tymi samymi problemami przez pozostałą część roku. Buzelis zwraca uwagę na to, jak ważne jest sprawdzenie historii samochodu przy zakupie używanego pojazdu. "To prawda, że z powodu wszystkich zakłóceń w łańcuchu dostaw w ciągu ostatnich kilku lat, pojazdów bez wad jest niewiele i są one bardzo rzadkie. Nie jest to jednak dobry powód, aby się tak po prostu na te problematyczne auta decydować. Sprawdzenie historii pojazdu może wyeliminować wiele typowych oszustw, które można spotkać na rynku, a do najczęstszych należą oszustwa związane właśnie z cofaniem przebiegu."



Nie tylko pojazdy z przekręconymi licznikami są bardziej kłopotliwe i kosztowne w utrzymaniu, ale mogą być również bardzo trudne do sprzedania po pierwotnej cenie lub nawet taniej. Według eksperta motoryzacyjnego, kupujący często przepłacają za samochody z nieprawidłowymi wskazaniami licznika kilometrów nawet o 25%. A wraz ze wzrostem przejrzystości na rynku, sprzedaż takiego samochodu będzie coraz trudniejsza.

Kara za cofanie licznika

Od 25 maja 2019 roku mamy w polskim systemie prawnym nowe przestępstwo polegające na zmianie wskazań licznika samochodu, ingerencji w prawidłowość pomiaru oraz zleceniu innej osobie dokonania zmiany wskazań licznika lub ingerencji w prawidłowość pomiaru.

Zgodnie z art. 306a Kodeksu Karnego przestępstwo to jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności, a w przypadku tzw. mniejszej wagi karą pozbawienia wolności do lat dwóch.

Obowiązujące przepisy powodują, że nie trzeba nikomu udowadniać oszustwa. Sam fakt ingerencji we wskazania licznika jest już przestępstwem. Tak jak nie wolno przerabiać żadnych dokumentów bez względu na cel, tak nie wolno zmieniać wskazań licznika samochodu. I przestępstwo popełnia nie tylko ten, co licznik przekręca, ale także ten kto takie zmiany zleca.

Wymiana licznika na nowy

Licznik można wymienić jedynie w określonych przypadkach regulowanych przez art. 81a Ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. (Dz.U.2020.110). Można tego dokonać w dwóch sytuacjach: jeśli urządzenie nie odmierza przebytego dystansu lub wymiany wymaga element, który jest na stałe połączony z drogomierzem i nie sposób wymienić go osobno.

Od 1 stycznia 2020 roku wymiana licznika musi być zgłoszona wciągu 14 dni od momentu montażu. Należy tego dokonać na stacji kontroli pojazdów. Sam proces legalizacji nie wymaga okazywania starego licznika.

Kto może spisać przebieg auta?

Od 1 stycznia 2020 r. przebieg samochodu czy motocykla mogą kontrolować policjanci i inne służby mundurowe uprawnione do kontroli zmotoryzowanych

Zobacz także: Mercedes EQA - prezentacja modelu