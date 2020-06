Cukier w baku. To może doprowadzic do poważnych kłopotów

Mężczyzna użytkujący pojazd zaparkował go w Śremie na parkingu niestrzeżonym, a następnego dnia przejechał nim tylko około 200 metrów, bowiem samochód po prostu zgasł. Kiedy auto obejrzał mechanik okazało się, że silnik pojazdu oraz jego podzespoły są obklejone jakąś substancją i zostały uszkodzone. Natomiast w zbiorniku paliwa był cukier. Wszystko wskazywało na to, iż ktoś wykorzystał fakt, że niesprawna była klapka od wlewu zbiornika paliwa i wsypał dużo cukru do tego zbiornika. Straty oszacowano na 3 000 złotych.

Sprawcami okazali się: 18 - latek ze Śremu oraz dwóch 19 - latków z gminy Śrem. Zostali zatrzymani, usłyszeli zarzuty i złożyli wyjaśnienia. Nastolatkowie przyznali się do zarzucanego im czynu. Ponoć ich zachowanie miało być formą żartu. Teraz za przestępstwo odpowiedzą przed sądem.

Cukier w baku może unieruchomić samochód, jeśli dojdzie do zatkania filtra paliwa bądź wtryskiwaczy.. Wtedy pomoże tylko czyszczenie baku i wymiana wtryskiwaczy lub ich końcówek.

