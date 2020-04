Cupra Ateca Limited Edition 2.0 TSI 4Drive. Test, wrażenia z jazdy, wady, zalety, ceny

Latem ubiegłego roku testowaliśmy w Motofaktach „zwykłą” Cuprę Atecę. Test można przeczytać tutaj. Podobały nam się wtedy osiągi auta, ale narzekaliśmy na to, że testowy egzemplarz mimo wszystko był zbyt „grzeczny”. Osoby oczekujące bardziej „hardkorowego” charakteru samochodu, mogły czuć się zawiedzione. To właśnie z myślą o nich Cupra proponuje cztery pakiety Limited Edition. Kosztują one od 23700 zł do 41000 zł. Egzemplarz, który trafił do naszej redakcji był wyposażony w najdroższy z nich. Po doliczeniu pozostałych dodatków, cena naszej testówki przekroczyła granicę 250 tys. zł. Wysoką cenę ma uzasadniać fakt, że powstanie jedynie 1999 egzemplarzy Limited Edition. Do Polski trafi 25 z nich.

Cupra Ateca Limited Edition 2.0 TSI 4Drive. Nadwozie/wnętrze

Kolor Graphene Grey, którym pomalowano testowe auto wpisuje się w obecną modę na niemetalizowane, szare lakiery, którymi maluje się topowe wersje aut. Wielu kojarzy choćby popularny w Audi RS lakier Nardo Grey. Trzeba przyznać, że barwa ta dobrze pasuje do miedzianych wstawek obecnych m.in. na 20-calowych obręczach kół, logo marki, czy w oznaczeniu modelu na tylnej klapie. Wspomniane dwudziestki są standardowe w każdym z czterech poziomów pakietu Limited Edition.

Aby zmieścić je w obrysie auta, z przodu zastosowano nadkola wystające poza błotnik. Imponują 18-calowe, doskonale wyeksponowane hamulce Brembo. Limited Edition zawiera także karbonowe obudowy lusterek i tylny spoiler. Wisienką na torcie jest wyglądający obłędnie układ wydechowy Akrapovic z czterema ażurowymi, wykonanymi z tytanu końcówkami. Od razu sugeruje on, że mamy do czynienia z porządną maszyną, która potrafi utrzeć nosa niejednemu ścigantowi. Producent chwali się, że „Akrap” jest lżejszy od standardowego wydechu o 7 kg. Ot, ciekawostka warta wspomnienia w czasie dyskusji z kolegami przy piwie (bezalkoholowym - dopisek redakcji).

Limited Edition wprowadza pewne zmiany także we wnętrzu. Pierwszym, co rzuca się w oczy jest tapicerka wykonana z niebieskiej alkantary obecna na fotelach i boczkach drzwi. Same fotele przednie są kubełkowe, z zagłówkami zintegrowanymi z oparciem. Trzeba przyznać, że sprawiają one znacznie lepsze wrażenie niż standardowe siedzenia sportowe zamontowane w Cuprze testowanej przez nas w ubiegłym roku. Oprócz tego mamy trochę wykończeń w fortepianowej czerni i trochę karbonowych wstawek. Całość wieńczą miedziane (a jakże!) przeszycia foteli i kierownicy. Nie ma co narzekać na wyposażenie testowego auta. Oprócz bogatego standardu, na pokładzie znalazł się panoramiczny dach (4215 zł) i elektryczna regulacja fotela kierowcy (1087 zł). Najtańszym dodatkiem były gniazda 12 i 230-woltowe w bagażniku. W pakiecie kosztują one 420 zł. Z dziennikarskiego obowiązku wspominamy o pojemności samego kufra - ma 485 l, co w zupełności wystarczy większości rodzin do zapakowania się na rodzinny wyjazd.

Cupra Ateca Limited Edition 2.0 TSI 4Drive. Napęd/prowadzenie

Siadając za kierownicą testowego auta, pierwszą myślą było to, na ile bardziej sportowo Limited Edition jeździ względem „zwykłej" Cupry. Pierwsza część odpowiedzi przyszła w momencie rozruchu silnika, gdy z wydechu wydobył się donośmy, zachrypnięty głos. Znacznie bardziej charakterny niż przy układzie standardowym. To dobra prognoza. Osiągi auta pozostały niezmienione (5,2 s 0-100 km/h, 247 km/h prędkości maksymalnej), są absolutnie satysfakcjonujące.

Po ruszeniu z miejsca okazuje się, że zastosowanie 20-calowych felg znacznie obniżyło komfort jazdy. Nie jest to zaskoczeniem. Teraz nawet w ustawieniu komfortowym, Cupra Ateca jest twarda, a w trybach sportowym i Cupra - bardzo, bardzo twarda. Subiektywnie ciężej pracuje też układ kierowniczy , chociaż nie mamy informacji, by zmieniono jego charakterystykę względem innych wersji. Prowadzenie w zakrętach jest stabilne i pewne - tutaj zarzutów brak. Nie mamy zastrzeżeń także w kwestii ścieżki dźwiękowej płynącej z tytanowego wydechu. Potrafi on strzelać przy odjęciu gazu, agresywnie brzmi także w czasie przyspieszania. By z wnętrza auta usłyszeć wygrywaną przez niego melodię, warto uchylić nieco szybę.

Cupra Ateca uwielbia agresywną jazdę i doskonale sobie z nią radzi. Niestety, kosztuje to sporo przy dystrybutorze. Bardzo delikatna jazda drogami podmiejskimi oznaczała zużycie paliwa na poziomie 8,5-9 l/100 km. Miasto bez korków - 11,5-13 l/100 km. Częste sprinty spod świateł bez problemu windują spalanie do poziomu powyżej 20 l/100 km.

Cupra Ateca Limited Edition 2.0 TSI 4Drive. Ceny/wyposażenie

Najtańsza Cupra Ateca kosztuje 198 800 zł. Jak wspomnieliśmy na wstępie, zamontowany w naszej testówce pakiet Limited Edition podnosi tę cenę od 23 700 do 41 000 zł. Wyposażenie takiego auta jest w zasadzie kompletne. Oprócz wspomnianych opcji, dokupić można elektryczne sterowanie klapą bagażnika (2088 zł), podgrzewaną przednią szybę (788 zł), hak do holowania przyczepy (3366 zł). Konkurencyjny Volkswagen T-Roc R wyposażony w identyczny zespół napędowy kosztuje od 174 490 zł. Warto jednak pamiętać, że z racji mniejszych wymiarów, nie jest on bezpośrednim konkurentem Ateki.

Cupra Ateca Limited Edition 2.0 TSI 4Drive. Podsumowanie

Z całą pewnością drogi na pierwszy rzut oka pakiet Limited Edition dość znacząco zmienia charakter tego rodzinnego SUV-a, przesuwając go znacznie w stronę sportu. Jeżeli komuś zależy na tym, by auto, którym odwozi dzieci do przedszkola niepokoiło osiedle strzałami z wydechu to nie będzie żałował wydania dodatkowych pieniędzy na pakiet sportowy. Wszystkich pozostałych zadowoli zwyczajna Cupra. Nam testowe auto bardzo przypadło do gustu i pozostawiło po sobie wspomnienia lepsze niż recenzowany przez nas „grzeczniejszy" egzemplarz. Dodatkowym argumentem jest to, że przy niskim wolumenie produkcji, spotkanie drugiego takiego auta na ulicy będzie niezwykle trudne.



ZALETY:

rasowo brzmiący wydech;

przejrzyste w obsłudze multimedia;

przestronne wnętrze.



WADY:

ograniczony komfort jazdy.

Dane techniczne modelu Cupra Ateca Limited Edition 2.0 TSI 4Drive

Cupra Ateca 2.0 TSI DSG 4Drive długość/szerokość/wysokość [mm] 4363\1841\1581 Rozstaw osi [mm] 2638 Rozstaw kół przód/tył [mm] 1576\1541 Masa własna [kg] 1615 Pojemność bagażnika [l] 485 pojemność zbiornika paliwa [l] 50 Pojemność skokowa [cm3] 1984 Liczba cylindrów 4 Napęd 4x4 Skrzynia biegów/liczba przełożeń automatyczna, 7-biegowa Moc KM / kW 300 \ 221 Moment obrotowy [Nm] przy obr/min 400 \ 2000-5200 Przyspieszenie 0-100 km/h [s] 5,2 Prędkość maksymalna [km\h] 247 Średnie zużycie paliwa [l/100 km] 8,7-8,8 Emisja co2 [g/km] 198-199

