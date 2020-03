Czy płatności automatyczne na autostradzie A4 Katowice-Kraków są bezpieczne? Jak podróżować bezpiecznie w czasach koronawirusa

Pierwszym praktycznym rozwiązaniem, na które możesz zdecydować się jeszcze przed wyruszeniem z domu jest videotolling z wykorzystaniem aplikacji Autopay, drugim elektroniczny pobór opłat A4Go i Telepass. W przypadku videotollingu koniecznym jest zainstalowanie w swoim smartfonie aplikacji Autopay dostępnej w Google Play i App Store, z kolei A4Go wymaga nabycia w sklepie internetowym www.kartA4go.pl urządzenia pokładowego A4Go wraz z pakietem impulsów, czyli przejazdów A4 Katowice-Kraków.

W obliczu zagrożenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19 to właśnie bezpieczeństwo transakcji bezkontaktowych, unikanie korzystania z gotówki i płatności kartą przemawia na korzyść niniejszych rozwiązań.

Dodatkowym atutem jest wygoda oraz oszczędności czasu i pieniędzy, które wiążą się z wyborem automatycznych metod regulowania należności za przejazdy. Dzięki takim rozwiązaniom eliminujemy czynnik ludzki - taki pobór opłat nie wymaga bezpośredniego kontaktu z inkasentem podczas podawania gotówki lub karty, odbierania reszty i paragonu, a nawet otwierania okna w samochodzie.

Kierowcy, którzy korzystają z automatycznych płatności opartych o identyfikację tablicy rejestracyjnej pojazdu (videotolling), bądź używają urządzenia pokładowego A4Go lub Telepass na każdej podróży oszczędzają od 15 do 30 proc., w zależności od kategorii pojazdu.

- Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom dedykowanym kierowcom podróżujących autostradą A4 Katowice-Kraków podróż staje się szybsza i bezpieczniejsza. Jak podaje Rafał Czechowski, rzecznik prasowy SAM:

– Użytkownicy naszej autostrady bardzo pozytywnie odpowiedzieli na rabaty przy płatnościach automatycznych, doceniając nie tylko oszczędność pieniędzy, ale również wygodę i szybkość obsługi tych rozwiązań. Średnio w tygodniu, na tle płatności za przejazdy ogółem, odnotowujemy od 23 do 25 proc. transakcji z udziałem aplikacji Autopay oraz urządzeń pokładowych A4Go i Telepass. W godzinach porannych oraz popołudniowych odsetek ten wzrasta nawet do ok. 35 proc. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców, przedłużamy obowiązywanie stawek preferencyjnych co najmniej do końca czerwca tego roku. Z satysfakcją obserwujemy realne przełożenie upowszechnienia automatycznych metod płatności na przepustowość placów poboru opłat i wyższy komfort podróżowania naszą autostradą.