Czy wojsko może zająć nasz samochód? (video)

Głównie tyczy się to właścicieli busów, samochodów dostawczych lub ciężarówek.

- Osoby, które są właścicielami klasycznych samochodów osobowych mogą spać spokojnie, ponieważ nie będą to atrakcyjne pojazdy dla wojska czy administracji rządowej - powiedział dr Łukasz Bernatowicz.

Co ważne, nie możemy sprzeciwiać się takiej prośbie ani żądać rekompensaty, bo jest to nasz obywatelski obowiązek.

Na podstawie specustawy organy państwowe mogą również zgłosić się o pomoc do warsztatów samochodowych.

