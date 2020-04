Dealerzy aut, serwisy samochodowe. Jak działaja w czasie pandemii koronawirusa?

Szczególne przywileje dla pracowników ochrony zdrowia, usługi door to door i wydłużone terminy płatności to tylko niektóre z elementów składających się na pakiet MotoTarcza, który na wyjątkowy okres przygotowała Polska Grupa Dealerów.

- Pozycja lidera polskiego rynku motoryzacyjnego zobowiązuje także do niestandardowych działań – mówi Tomasz Rytwiński, dyrektor zarządzający Grupy PGD – część z nich wprowadziliśmy jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemii, teraz pakiet rozszerzamy. W pierwszym rzędzie chcemy zadbać o osoby z pierwszej linii frontu walki z pandemią, ale nie tylko.

Podstawowym elementem MotoTarczy jest ten najważniejszy – bezpieczeństwo zachowań i odpowiedzialność każdego z nas. We wszystkich działach dealerstw PGD przestrzegane są wszelkie procedury zwiększających bezpieczeństwo klientów – są środki dezynfekcyjne, rękawiczki czy też oznakowane strefy zachowania dystansu. Mimo iż zobowiązanie branży dealerskiej do obsługi między 10:00 a 12:00 tylko seniorów może nieco dziwić, także ta zasada jest respektowana. Płatności odbywają się tylko za pośrednictwem terminali, a dla osób nieposiadających kart płatniczych poprzez wpłatomaty.

Wszyscy klienci zachęcani są do wcześniejszego kontaktu telefonicznego lub elektronicznego. Opisanie usterki pozwala na wcześniejsze przygotowanie części, które mogą być potrzebne do naprawy i ograniczenie wizyty w serwisie do jednej i to jak najkrótszej. Bez dodatkowych formalności i opłat pracownicy serwisów sprawdzają też stan techniczny samochodu, ze szczególnym naciskiem na jego bezpieczeństwo. Wystarczy, że klient poinformuje o jakichś objawach innych niż usterka, która była podstawowym celem wizyty.

MotoTarcza Grupy PGD rozszerza też rozumienie hasła #zostańwdomu. Pracownicy serwisów odbiorą samochód od klienta, a po wykonanej usłudze odwiozą go pod dom. To dodatkowe udogodnienie może klienta nawet nic nie kosztować.

Ponadto za wykonaną usługę nie trzeba płacić od razu. Na klientów czeka bowiem tarcza bezpieczeństwa finansowego w postaci kredytu na usługi, części i akcesoria, udzielanego przy minimum formalności i minimum kontaktów.

Status osób uprzywilejowanych otrzymują w serwisach Grupy PGD pracownicy ochrony zdrowia – diagności, lekarze, pielęgniarki, ratownicy, pracownicy Sanepidu, a także strażacy, policjanci i funkcjonariusze straży miejskiej.

– Wiemy, że osoby te poruszają się do pracy i z pracy prywatnymi samochodami, dlatego chcemy wyjść naprzeciw ich pilniejszym niż zwykle potrzebom; nie chcemy by samochód je zawiódł – wyjaśnia Tomasz Rytwiński. By uzyskać pierwszeństwo w obsłudze, wystarczy, że przy umówieniu do serwisu, albo już po przyjeździe, taka osoba zgłosiła zawód z grupy uprzywilejowanych. Pierwszeństwo obsługi dotyczy oczywiście tak przyjęcia auta do serwisu poza kolejnością, jak i jego naprawy. Dodatkowo dla tych osób przewidziany jest rozbudowany katalog rabatów na części i usługi. Co ważne – zgłaszającym może być też osoba wskazana przez uprzywilejowanego. Również na obleganych teraz stanowiskach ozonowania samochodów i wymiany opon przestrzegane jest pierwszeństwo obsługi samochodów należących do osób z pierwszej linii frontu walki z epidemią.

Zobacz także: Wady i zalety opon całorocznych

Jak wszyscy przypuszczamy, prywatny samochód długo jeszcze pozostanie najbezpieczniejszym środkiem komunikacji, dlatego często nie sposób odwlekać decyzję o jego zakupie. Także ten obszar obejmuje MotoTarcza. Bez wychodzenia z domu można poznać wszystkie modele w wirtualnym salonie i zamówić indywidualną prezentację w formie videokonferencji, podczas której można zażyczyć sobie zaprezentowanie choćby bagażnika na ekranie swojego komputera czy smartfona. Nie jest do tego wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji.

Podobnie jak serwisie, także w przypadku zakupu samochodu, na klientów czeka finansowy element MotoTarczy. Mogą oni kupić samochód teraz, skorzystać z dłuższych wakacji kredytowych i zacząć spłacać raty dopiero w przyszłym roku.

Program MotoTarcza będzie rozwijany, wzbogacany o kolejne udogodnienia i nowe ułatwienia, z których klienci będą mogli korzystać ta

Zobacz także: Testujmy Skodę Kamiq - najmniejszego SUV-a Skody