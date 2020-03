Najbardziej skuteczną metodą dezynfekcji parownika jest metoda ciśnieniowa, polegająca na bezpośrednim natryskiwaniu preparatu chemicznego na użebrowanie parownika. Dezynfekcję wykonuje się przy użyciu metalowej sondy podłączonej do specjalnego pistoletu pneumatycznego, która umożliwia dostęp do komory parownika i aplikację preparatu chemicznego pod zwiększonym ciśnieniem. Urządzenie wytwarza wysokie ciśnienie, dzięki czemu preparat wypłukuje zalegające osady i dociera do wszystkich przestrzeni parownika. Gdy nie był on czyszczony przez kilka lat, spod samochodu może wypłynąć zielony szlam. Świadczy to o mocno już zaawansowanym rozwoju bakterii i grzybów w zakamarkach parownika. Jest to objaw zaniedbań związanych z czyszczeniem i dezynfekcją klimatyzacji przez dłuższy czas. Poza parownikiem oczywiście nie można zapomnieć o kanałach wentylacyjnych i wymianie filtra kabinowego.