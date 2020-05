Dezynfekcja samochodu, klimatyzacji i tapicerki - Jak czyścić powierzchnie w samochodzie

Niebezpieczne drobnoustroje - dezynfekcja samochodu

Epidemia koronawirusa uświadomiła wielu z nas, jak groźni są niewidzialni, mikroskopijni wrogowie. Na powierzchniach w kabinach naszych samochodów osiadają i gromadzą się nie tylko koronawirusy, ale również bakterie, grzyby, spory i inne drobnoustroje, które mogą być przyczyną wielu groźnych chorób.

Warto teraz, w obliczu zagrożenia epidemiologicznego, wyrobić sobie nawyki, które pozostaną z nami na dłużej, pomagając chronić zdrowie nasze i naszych bliskich.

Najważniejszy jest dobór odpowiednich preparatów, które łączą skuteczność z bezpieczeństwem i komfortem stosowania. Za takie cechy swoich produktów ręczy polski producent środków dezynfekujących i kosmetyków samochodowych marki „Moje Auto”, firma Amtra, która może pochwalić się stałym pozwoleniem Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, Produktów Leczniczych i Produktów Biobójczych na obrót środkami do dezynfekcji.

Czyste i zdrowe powietrze w samochodzie

Ostatnie, upalne lata sprawiły, że większość kierowców nie wyobraża sobie jazdy bez klimatyzacji. Niestety - zaniedbana klimatyzacja to doskonałe środowisko do namnażania się groźnych dla zdrowia drobnoustrojów oraz źródło nieprzyjemnego zapachu w samochodzie.

Warto zatem sięgnąć po preparat Moje Auto Clean Air, który dezynfekuje nawiewy i system klimatyzacji. Możemy być pewni, że produkt jest bezpieczny dla ludzi i nie uszkodzi delikatnych elementów systemu wentylacji, czy powierzchni w samochodzie. Można stosować go do regularnego, bieżącego odświeżania, zwłaszcza, że nie wymaga użycia narzędzi.

Producent gwarantuje skuteczne usuwanie nieprzyjemnych zapachów, jednak warto pamiętać, że preparat nie zastąpi sezonowej usługi czyszczenia klimatyzacji, o której warto pamiętać przed każdym sezonem letnim.

Pachnąca świeżością i zdezynfekowana tapicerka

Brudne ubrania, okruchy, sosy z fast foodów, rozlana kawa czy słodki napój, sierść i brudne od piachu łapy pupila na tylnej kanapie, lody roztapiające się w rękach dziecka, plamy po kredkach, które miały umilić podróż na wakacje - to tylko początek długiej listy zanieczyszczeń, przed którymi trudno uchronić tapicerkę samochodu.

Efekty widać po kilku miesiącach – plamy, wyblakłe kolory obicia. Jednak prawdziwym problemem są drobnoustroje, które doskonale rozwijają się zwłaszcza we wszelkich przeszyciach i zagłębieniach. To one są również odpowiedzialne za nieprzyjemny zapach dochodzący z siedzeń naszych samochodów.

Czyszczenie tapicerki to zatem nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim naszego zdrowia. Marka Moje Auto ma w swojej ofercie produkt, który pozwala na regularne, samodzielne czyszczenie tapicerki samochodowej. Mowa o preparacie do czyszczenia tapicerki Antibactterico 3w1, który czyści i dezynfekuje nie tylko tapicerkę, ale także plastiki. Neutralizuje również przykre zapachy, a przy tym ma właściwości bakteriobójcze.

Ten profesjonalny produkt sprawi, że tapicerka odmłodnieje, powróci głębia kolorów dzięki odświeżeniu włókien, a plamy i zacieki znikną. Stosowanie Moje Auto Tapicerka Antibactterico jest proste - wystarczy rozpylić go na powierzchni, a po kilku minutach rozpocząć czyszczenie, najlepiej przy użyciu wilgotnej szczotki lub gąbki.

Preparat jest nie tylko skuteczny, ale również bezpieczny dla wnętrza i wyposażenia samochodu – nie musimy martwić się o uszkodzenie jakichkolwiek powierzchni. Dzięki właściwościom dezynfekcyjnym produktów marki Moje Auto, możemy być pewni, że dobrze zadbaliśmy o zdrowie i bezpieczeństwo siebie i wszystkich naszych pasażerów.