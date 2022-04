Dziecko na drodze. Pierwsza lekcja bezpieczeństwa ruchu drogowego online dla uczniów z Ukrainy zorganizowana przez ITD

Dzieci z Ukrainy, które ze względu na trwającą wojnę musiały opuścić swoją ojczyznę, uczą się w wielu polskich szkołach. I właśnie z myślą o nich, Inspekcja Transportu Drogowego przygotowała lekcję o podstawowych zasadach bezpieczeństwa ruchu drogowego w języku ukraińskim. Jako pierwsi w takich zajęciach uczestniczyli w czwartek (21 kwietnia) uczniowie najmłodszych klas ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach na Lubelszczyźnie.

Bezpieczni w szkole i na drodze

Po opuszczeniu Ukrainy, Polska stała się dla uczniów zza wschodniej granicy tymczasowym domem. Tu chodzą do szkoły, na zakupy, poznają nowe miejsca oraz korzystają z transportu publicznego. Są aktywnymi uczestnikami ruchu drogowego. To od ich zachowania na drodze, znajomości i umiejętności stosowania się do przepisów ruchu drogowego, zależy ich bezpieczeństwo.



Na polskich drogach natężenie ruchu jest coraz większe, dlatego zależy nam, aby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego byli bezpieczni. Każdy, kto znajduje się na chodniku, na drodze rowerowej, czy na jezdni ma wpływ na to bezpieczeństwo. Bezpieczne zachowanie dzieci na naszych drogach to nasze wspólne bezpieczeństwo, i dzieci, i dorosłych, wszystkich uczestników ruchu drogowego, dlatego realizowane są również projekty z myślą o najmłodszych z Ukrainy – podkreślił Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zobacz także: Ile pali czołg?



Chcemy, żebyście byli bezpieczni nie tylko w szkole, ale również po zakończonych zajęciach, na ulicy. Cieszę się, że lekcje o zasadach bezpieczeństwa ruchu drogowego są teraz organizowane również dla was w języku ukraińskim. Zachęcam wszystkie polskie szkoły, gdzie uczą się dzieci z Ukrainy, żeby zgłaszały się do Inspekcji Transportu Drogowego z prośbą o przeprowadzenie takich zajęć. Są one znakomitym urozmaiceniem tradycyjnych zajęć edukacyjnych dla ukraińskich dzieci, które uczęszczają do polskich szkół – dodał Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Lekcje online i wizyty w szkołach

W pierwszych zajęciach uczestniczyła grupa ok. 25 uczniów z Ukrainy. Aby ułatwić naukę zasad brd, lekcje są prowadzone w języku ukraińskim. Przetłumaczone zostały również prezentacje multimedialne, filmy animowane, zagadki i krzyżówki.



Dziś rozpoczynamy cykl lekcji dla dzieci, które przybyły do Polski z Ukrainy. Bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego jest dla nas bardzo ważne. Zainteresowane szkoły prosimy o kontakt. Chętnie przeprowadzimy takie zajęcia w formule online w języku ukraińskim. Chcemy również, oczywiście w miarę możliwości, pojawiać się osobiście, z naszym Krokodylkiem Tirkiem, w placówkach edukacyjnych, gdzie uczą się też dzieci z Ukrainy. Chcemy nauką poprzez zabawę podnosić poziom wiedzy najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Uczyć zasad, przepisów, znajomości znaków i tego jak unikać zagrożeń – mówił Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.



Prowadzący zajęcia omawiają przepisy i zasady poruszania się po drogach, stosowania się do sygnalizacji świetlnej, bezpieczeństwa w podróży, konieczności noszenia elementów odblaskowych, identyfikacji służb ratunkowych oraz umiejętności ich prawidłowego powiadamiania oraz bezpieczeństwa w trakcie zabawy. Nowoczesna i atrakcyjna forma zajęć łączy elementy teorii z praktyczną wiedzą. Wykorzystywane narzędzia edukacyjne umożliwiają najmłodszym aktywne uczestnictwo w lekcji.



Cieszę się, że ta pierwsza lekcja w języku ukraińskim, odbyła się akurat właśnie w naszej szkole. Dziękuję za tą lekcję, która stanowiła niezwykle ciekawe urozmaicenie tradycyjnych zajęć szkolnych – powiedział Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka.



„Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” to projekt edukacyjny Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego realizowany od wielu lat w placówkach oświatowych. Został on opracowany z myślą o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego z klas 1-3 szkół podstawowych. Zajęcia prowadzone w formie online cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nich już udział ponad 28 tys. uczniów.

Zobacz także: Toyota Corolla Cross. Prezentacja modelu