Euro NCAP. Testy zderzeniowe 10 aut. Jakie wyniki?

Volkswagen Golf jest punktem odniesienia dla samochodów kompaktowych od swojego debiutu 45 lat temu. Poprzednie wersje wypadały dobrze testach Euro NCAP, a zupełnie nowy Golf ósmej generacji ponownie osiągnął pięć pełnych gwiazdek dzięki, jak podkreślono, doskonałej odporności na zderzenia i standardowemu dopasowaniu liczby systemów asystujących. Golf jest również pierwszym Volkswagenem, który wykorzystał łączność V2X (pojazd do pojazdu, pojazd do infrastruktury), aby umożliwić wcześniejsze ostrzeżenia o zagrożeniach, ważną nową technologię, która wkrótce zostanie uwzględniona w rankingu Euro NCAP.

Pięć gwiazdek przyznano także nowemu Fordowi Puma. Auto spisało się bardzo dobrze, zdobywając wysokie noty we wszystkich czterech kategoriach testów. Euro NCAP zauważą, że Puma weszła na rynek jako jeden z najbezpieczniejszych samochodów w niższym segmencie cenowym.

Pięć gwiazdek dobył również nowy Nissan Juke. Euro NCAP doceniła innowacyjne technologie Nissan Intelligent Mobility podnoszące poziom bezpieczeństwa czynnego, takie jak wykrywanie rowerzystów i pieszych oraz zastosowany po raz pierwszy w segmencie małych SUV-ów system interwencji w przypadku wykrycia innego pojazdu w martwym polu.

Nie było też zaskoczenia w przypadku Audi Q8. Ten stylowy duży SUV pod względem bezpieczeństwa pasuje do swojego partnera Q7, przetestowanego przez Euro NCAP dwa tygodnie wcześniej z oceną pięciu gwiazdek. Taką samą notę wystawiono Q8.

Nowością na rynku są MG ZS EV i MG HS. Choć marka MG ma brytyjskie korzenie, to jednak juz od pewnego czasu jest w posiadaniu chińskiego konglomeratu samochodowego SAIC Motor. Dzięki imponującej liście wyposażenia i dobrym wynikom w testach Euro NCAP - otrzymały po pięć gwiazdek - samochody te nie ustępują wielu modelom europejskim, japońskim czy koreańskim.

Mniej szczęścia miało inne chińskie auto - elektryczny Aiways U5, pierwszy samochód z chińskiego start-upu, który został wprowadzony na rynek europejski. Dość futurystycznie wyglądający SUV miał problemy w testach zderzenia bocznego, tracąc wszystkie punkty za uderzenie w słupek boczny. Auto straciło też punkty za słabą ochronę pieszych i rowerzystów. Dlatego ocena końcowa to trzy gwiazdki.

Również trzy gwiazdki otrzymały trojaczki z koncernu Volkswagen: Seat Mii, Skoda Citigo i Volkswagen up! Euro NCAP odjęła dwie gwiazdki za brak w standardzie systemu AEB, którego zadaniem jest przeciwdziałanie najechaniu samochodu na poprzedzający go pojazd na drodze.

Testom zderzeniowym poddano tylko VW up'a! Jednak jak poinformowano, zarówno Seat Mii, jak i Skoda Citigo są strukturalnie identyczne z Volkswagenem up! i mają takie same wyposażenie wewnętrzne. Ponadto Seat i Skoda poinformowały Euro NCAP, że Mii i Citigo maja również taki sam poziom wyposażenia bezpieczeństwa jak up!

