Fabryka Opla w Gliwicach. Jakie środki ostrożności? Kiedy ruszy produkcja aut?

- Pracownicy zachęcani są do tego, żeby przychodzić bezpośrednio do pracy już w ubraniach roboczych, tak żeby ominąć szatnię. Każdy pracownik jest też zobowiązany, żeby prowadzić tak zwany protokół samokontroli, na którym monitoruje stan swojego zdrowia. Jeżeli wystąpi u niego jakiś niepokojący objaw, to taki pracownik nie powinien przychodzić do pracy - powiedział Marcin Król, szef BHP w fabryce w Gliwicach.

Procedury zawierają ponad sto środków zabezpieczających, obejmujących wszystkie obszary działalności firmy: przemysłowy, administracyjny, badawczo-rozwojowy i komercyjny. W odniesieniu do obiektów przemysłowych wymagają, miedzy innymi, dokonywania pomiarów temperatury ciała, noszenia okularów i masek ochronnych, zachowania bezpiecznych odległości między ludźmi, również w strefach odpoczynku, wprowadzenia oznaczeń na posadzkach, wdrożenia zasady stale otwartych drzwi (z wyjątkiem drzwi przeciwpożarowych), aby wyeliminować konieczność używania klamek, częstego czyszczenia narzędzi i powierzchni roboczych, czasu „kwarantanny” dla części dostarczonych do zakładu, czy ograniczenia kontaktu między zmianami produkcyjnymi, aby uniknąć mijania się dużych grup osób.