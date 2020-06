Fabryki samochodów w Polsce. Które już działają?

27 kwietnia wznowiona została produkcja samochodów w zakładach Volkswagen Poznań. W tym przypadku przestój trwał pięć tygodni -od 19 marca.

4 maja wznowiona została produkcja w polskich fabrykach Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu Laskowicach. Na początku czerwca, w drugiej z fabryk, udało się uruchomić produkcję nowego, benzynowego silnika o pojemności 1,5 l.

Z uwagi na pandemię koronawirusa na terenie zakładów Toyoty utrzymywane są specjalne środki prewencyjne. Cała załoga stosuje środki ochrony indywidualnej, takie jak maski czy przyłbice. „Chcemy zapewnić maksymalne bezpieczeństwo naszym pracownikom oraz współpracującym firmom. Dlatego podjęliśmy wiele działań prewencyjnych, a istniejące zasady na bieżąco monitorujemy i rewidujemy. Bezpieczeństwo załogi jest dla nas najwyższym priorytetem” – podkreśla Beniamin Swałtek, koordynator BHP w polskich zakładach Toyoty.

18 marca wstrzymano produkcję w fabryce Opla w Gliwicach. Wznowiona została 8 czerwca. - Pracownicy zachęcani są do tego, żeby przychodzić bezpośrednio do pracy już w ubraniach roboczych, tak żeby ominąć szatnię. Każdy pracownik jest też zobowiązany, żeby prowadzić tak zwany protokół samokontroli, na którym monitoruje stan swojego zdrowia. Jeżeli wystąpi u niego jakiś niepokojący objaw, to taki pracownik nie powinien przychodzić do pracy - powiedział Marcin Król, szef BHP w fabryce w Gliwicach.

Produkcji dalej nie uruchomił w Polsce koncern FCA. Trwający od blisko trzech miesięcy przestój jest wydłużony do 14 czerwca.

